‚Nemohu o Jalonenovi říct špatné slovo.‘ Hokejisté po vyhazovu reprezentačního trenéra kritizují svaz

„Nejlepší je říct něco na rovinu. Pokud už měli nějaký plán, měli mu to rovnou říct, ne to natahovat, čekat a dál to prodlužovat,“ říká útočník San José Tomáš Hertl.

Podobný a mnohdy i ostřejší názor měla řada dalších hráčů. Výkonný výbor hokejového svazu a hlavně jeho předsedu Aloise Hadamczika kritizovali na sociálních sítích například Jiří Tlustý, Jakub Koreis nebo Jakub Voráček. Ten na svém twitteru dokonce označil protahování Jalonenova osudu u národního týmu za komedii.

Koreisovi se přitom obranná taktika finského kouče nelíbila ani na loňském světovém šampionátu, kde Češi získali po deseti letech medaili a s Jalonenovým odvoláním souhlasí.

„Nároďák víceméně neporazil nikoho silného. Měli jsme možná trochu štěstí, že jsme v zápase o třetí místo narazili na zdecimované Američany. V semifinále jsme od Kanady dostali naloženo, ve čtvrtfinále jsme měli štěstí na Němce, přijel nám David Pastrňák... sešlo se nám prakticky vše, co se mohlo sejít. Ta hra přitom nevypadala příliš dobře, ale ve chvíli, kdy se přiveze bronz, se tyto věci úplně neřeší,“ komentoval Koreis.

K bronzové medaili z mistrovství světa kromě Davida Pastrňáka přispěl loni v Tampere velkým dílem i jeho spoluhráč z Bostonu David Krejčí.

„Nemůžu na kouče Jalonena říct špatné slovo. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale na letošním mistrovství tým neměl na to udělat top 3. A když trenér ty hráče nemá, tak s tím těžko něco udělá,“ myslí si Krejčí.

S tím do jisté míry souhlasil i Dominik Kubalík. Nejlepší střelec letošního světového šampionátu, na kterém ale Češi skončili osmí a zapsali historicky nejhorší umístění na mistrovství světa. „Mrzí mě to, na ledě jsme hráli my a o herní projev jsme se měli postarat především my,“ říká.

Novým koučem bude Radim Rulík, který se na domácím mistrovství světa v příštím roce pokusí se seniorskou reprezentací minimálně napodobit úspěch z minulé sezony s tou juniorskou, kterou v minulé sezoně dovedl ke stříbru na mistrovství světa hráčů do 20 let.