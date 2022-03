Vedení hokejových Pardubic odvolalo celý realizační tým v čele s trenérem Králem

Vedení hokejových Pardubic odvolalo po vyřazení Dynama ve čtvrtfinále play-off extraligy s Českými Budějovicemi realizační tým v čele s hlavním trenérem Richardem Králem. Končí i jeho asistenti David Havíř, Petr Sýkora a také manažer Tomáš Rolinek. Pardubice 13:28 30. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedení hokejových Pardubic odvolalo po vyřazení Dynama ve čtvrtfinále play-off realizační tým v čele s hlavním trenérem Richardem Králem (druhý zleva na snímku z 8. března 2022). | Zdroj: ČTK

„Chci poděkovat Richardu Královi a jeho asistentům za práci, kterou odvedli. Posunuli tým dvakrát po sobě do čtvrtfinále, urazili kus cesty. Dynamo teď potřebuje další impulz, aby v příštích sezonách bojovalo o medaile,“ uvedl majitel klubu Petr Dědek.

Složení nového trenérského týmu oznámí vedení Dynama v nejbližších dnech. Podle neoficiálních informací by se do Pardubic měl vrátit Marek Zadina, který je nyní asistentem Václava Varadi v Třinci. I v Dynamu by ale měl působit jako asistent.

Jednapadesátiletý Král vedl Pardubice od listopadu 2020, kdy na střídačce nahradil Milana Razýma. V minulé sezoně pod jeho vedením Dynamo obsadilo sedmé místo po základní části a ve čtvrtfinále play-off prohrálo s Mladou Boleslaví.

V aktuálním ročníku ambiciózní tým po nevydařeném závěru základní části skončil pátý. V předkole vyřadil Karlovy Vary, ale ve čtvrtfinále nestačil na České Budějovice.

„Cílem byla medaile, to jsme nesplnili. Musíme přidat. Příští rok slavíme sto let klubu a náš cíl bude více než čtyřka. Změny přijdou,“ napsal Dědek na twitteru v pondělí poté, do Dynamo prohrálo pátý čtvrtfinálový zápas na ledě Motoru a z play-off vypadlo.

