Rittich si připsal čisté konto po téměř třech letech. Nečas asistoval u vítězné akce Hurricanes

Vítek Vaněček inkasoval až v prodloužení, ve kterém jej překonal Sebastian Aho z dorážky střely Martina Nečase a zařídil Carolině výhru 1:0 nad New Jersey. Filip Hronek vstřelil gól a u dalších dvou asistoval, ale neodvrátil prohru Vancouveru 3:4 v prodloužení na ledě Detroitu.

Rittich se stal první hvězdou zápasu a zpříjemnil trenérský debut Jimu Hillerovi, který nahradil odvolaného Todda McLellana. Na českého gólmana nevyzrálo ani elitní duo Connor McDavid, Leon Draisaitl. Rittich nejvíc podržel tým zhruba v polovině zápasu za stavu 2:0, když natáhl pravý beton proti dorážce Corey Perryho do odkryté branky. O chvíli dříve měl i štěstí, když střela Perryho zazvonila na horní tyč.

There's a reason they call him Big Save Dave. 🤷‍♂️



David Rittich picks up his first @pepsi shutout as a member of the @LAKings! 👑 pic.twitter.com/ldEgxWztnj