Rittichova nejlepší sezona? Český brankář vychytal další nulu, jeho Los Angeles přestřílelo Minnesotu 6:0

David Rittich zastavil v NHL všech 31 střel hokejistů Minnesoty, připsal si třetí nulu z posledních deseti startů a dovedl Los Angeles k výhře 6:0. Jihlavský rodák si vylepšil obě hlavní brankářské statistiky: ve 21 zápasech má úspěšnost zásahů 92,1 procenta a v průměru inkasuje 2,17 branky na utkání. V NHL chytá od sezony 2016/17 a lepší čísla po základní části nikdy neměl. Dallas/Los Angeles 8:04 21. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dallas Stars porazili Arizona Coyotes 5:2 | Foto: Jerome Miron | Zdroj: Reuters

Radek Faksa přispěl přihrávkou k výhře Dallasu 5:2 nad Arizonou. Auston Matthews režíroval dvěma góly a třemi asistencemi vítězství Toronta 7:3 ve Washingtonu. Na straně poražených skóroval dvakrát Alexandr Ovečkin.

Rittich, který podepsal v létě s Los Angeles jednoletou smlouvu, přitom začal sezonu na farmě. Klub si jej vytáhl do hlavního týmu v prosinci a český gólman šanci využil.

V zápase proti Minnesotě se stal druhou hvězdou zápasu, předčil jej pouze Viktor Arvidsson, který si připsal gól a přihrávku. Stejné bilance dosáhl i Anže Kopitar. Slovinský útočník se stal 52. hráčem v historii NHL, který v soutěži nasbíral 1200 bodů.

Los Angeles Kings směřovali za výhrou od začátku, po třech gólech vstřelili v první i druhé třetině. „Zápas byl vyrovnanější, než ukazuje skóre,“ uznal trenér Los Angeles Jim Hiller.

„Kdyby to skončilo 3:2 nebo 4:3, nikdo by se nedivil. Brali bychom to. Měli jsme ale trochu štěstí při pár tyčkách a taky David předvedl několik dobrých zákroků. Mohlo to být těsnější, ale myslím si, že jsme odehráli slušný zápas od začátku do konce,“ doplnil.

1100. zápas

Dallas prohrával po úvodní třetině 0:1, ale ve 46. minutě už vedl 5:1. Pátý gól padl po akci Faksy. Český útočník se odvážně natlačil od zadního mantinelu před branku a jeho střelu sice gólman chytil, ale z dorážky se prosadil Craig Smith.

Na obratu se podílel gólem i Jamie Benn, který nastoupil k 1100. zápasu v NHL a všechny je odehrál v barvách Stars. V brance Arizony dostal přednost Connor Ingram před Karlem Vejmelkou.

„Dobře jsme začali, ale od druhé třetiny nás zatlačili a až příliš často jsme ztráceli puky,“ uvedl trenér Arizony Andre Tourigny. „Jsou výborní ve hře okolo branky, a to je důvod, proč jsou jedním z kandidátů na Stanleyův pohár,“ doplnil kouč. Dallas ztrácí jen bod na Vancouver, vedoucí tým Západní konference.

Matthews si upevnil vedení v tabulce střelců. Na kontě má 57 zásahů, o třináct více než na čtvrtém místě David Pastrňák z Bostonu. Americký útočník skóroval už po šestnácti sekundách a ve 33. minutě zvýšil na 3:1. Na obě branky mu přihrál Max Domi, který v zápase asistoval čtyřikrát.

„Měli jsme nulovou odpověď na hráče číslo 34,“ vyzdvihl trenér Washingtonu Spencer Carbery Matthewse, jehož označil za hlavní důvod, proč prohráli.

Ovečkin dal v posledních dvou měsících patnáct branek a přibližuje se historickému rekordu NHL v počtu nastřílených gólů. Na kontě má 845 branek, Wayne Gretzky vede s 894 trefami.

Výsledky NHL Washington - Toronto 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)

Branky: 30. a 47. Ovečkin, 34. McMichael - 1. a 33. Matthews, 21. W. Nylander, 40. McCabe, 48. McMann, 49. Bertuzzi, 57. Tavares. Střely na branku: 21:29. Diváci: 17.727. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Domi (oba Toronto), 3. Ovečkin (Washington). Dallas - Arizona 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Branky: 28. Stankoven, 32. Benn, 33. Seguin, 45. J. Robertson, 46. C. Smith (Faksa) - 20. Keller, 49. Leonard. Střely na branku: 33:25. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Seguin, 2. Lundkvist, 3. Benn (všichni Dallas). Los Angeles - Minnesota 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Branky: 6. Danault, 16. Fiala, 17. Arvidsson, 21. Roy, 28. Spence, 38. Kopitar. Střely na branku: 27:31. David Rittich odchytal za Los Angeles celý zápas a z 31 střel neinkasoval. Diváci: 17.086. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Rittich, 3. Moore (všichni Los Angeles).