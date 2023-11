Vytvářel atmosféru v kabině a dělal hodně srandiček, vzpomíná na Čechmánka bývalý spoluhráč Procházka

Ve věku 52 let zemřel v neděli hokejový brankář Roman Čechmánek. Olympijský vítěz z Nagana, trojnásobný mistr světa a pětinásobný šampion české nejvyšší soutěže. Roman Čechmánek si sice v roce 1998 v Japonsku nezachytal, přesto ovlivnil tým Ivana Hlinky jako málokdo. Praha 7:03 13. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Čechmánek při zápase legend | Zdroj: Profimedia

Čechmánek ve své kariéře sice nebýval nejvýraznější postavou týmů, oblibu v kabině ale získával díky své osobnosti.

Poslechněte si, jak na brankáře Romana Čechmánka vzpomíná jeho bývalý spoluhráč z reprezentace Martin Procházka

„Všichni víte, že jsem ani do jednoho utkání nenastoupil, takže to člověk sleduje z druhé řady. Tam jsou ale vidět ty emoce, to co nikdo nevidí, když je na ledě,“ vzpomínal v únoru Roman Čechmánek ve vysílání Radiožurnálu Sport na turnaj století, na kterém před 25 lety se svými spoluhráči porazili ve finále Rusko.

„V generaci ve které byl, tak i přes to, že tam byli další gólmani, dosáhl hodně,“ připomněl bývalý Čechmánkům spoluhráč ze Vsetína i reprezentace a hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka, že fanoušci by si Romana Čechmánka měli pamatovat hlavně jako skvělého gólmana.

Zlínský rodák byl pětkrát nejlepším brankářem ligy a taky hlavním stavebním kamenem tehdejšího ligového hegemona Vsetína.

„Celá extraliga nás chtěla porazit a všichni chtěli, abychom prohráli a nezískali titul. To byla naše největší motivace,“ vzpomínal mistr světa a olympijský vítěz Čechmánek.

Pro tým důležitý

Procházka na Čechmánkovi oceňoval nadhled i ve chvílích, kdy nebyl týmovou jedničkou.

„Bral to a respektoval, že měl před sebou lepšího gólmana, ale vytvářel skvělou atmosféru v kabině. Dělal hodně srandiček a byl to člověk, který se z toho snažil nepodělat. Hodně mi připomínal pana trenéra Ivana Hlinku,“ dodal Procházka.

V zámořské NHL působil Roman Čechmánek čtyři sezony, hráčskou kariéru ukončil v roce 2009. V posledních letech měl problémy se zákonem kvůli podvodu, kterého se podle soudu dopustil během podnikání.