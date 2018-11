Hokejista Červenka se lečí s plicní embolií, na ledě se nepředstaví minimálně deset týdnů

Červenka podle svých slov několik týdnů na zpět věděl, že něco není v pořádku. Velmi rychle byl zadýchaný a špatně se mu dýchalo i při minimální zátěži.

Roman Červenka se připravuje na osmé mistrovství světa. 'Bylo by hezké zakončit sezonu dobře,' přeje si Číst článek

„Napadlo mě, že mám zablokované žebro nebo něco v tom smyslu, ale potíže vycházely odjinud. Zašel jsem si na testy, ale ty žádnou výraznou odchylku neprokázaly,“ vysvětluje pro deník Sport Červenka.

Na přesnou diagnózu přišli lékaři během reprezentační pauzy v listopadu, kdy český tým hrál bez Červenky na turnaji Karjala Cup ve Finsku.

„Vrátil jsem se do Švýcarska a tam se mi přitížilo. Poslali mě na krev a tam zjistili, že to není dobrý. Diagnostikovali mi i zánět na plicní stěně, tam mě to začalo bolet strašně. Postupně mi docházelo, že to nebude žádná sranda,“ popisuje český hokejista.

Podle lékařů by neměl hrát minimálně deset týdnů. Znovu naskočit na led by tak mohl ve druhé půlce sezony, ale on sám nechce návrat uspěchat. Stihnout by ale mohl květnové mistrovství světa, které bude hostit Bratislava a Košice.

„Komplikace to samozřejmě je. Musíme najít nějakou jinou variantu. Strašně bychom rádi a přejeme mu, abych všechno bylo co nejdřív, jak má. Musíme ale pracovat dál,“ řekl o absenci Červenky na dalším turnaji EHT Radiožurnálu trenér národního týmu Miloš Říha.