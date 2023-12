Červenka si chce odpočinout od herní nepohody v klubu. ‚Potřeboval jsem změnit prostředí,‘ přiznává

Hokejista Roman Červenka má v této sezoně nový impulz. Nominaci na Švýcarské hry totiž bere jako možnost spravit si trochu hokejovou chuť. Ve švýcarské lize se jeho týmu nedaří, teď bude mít Červenka příjemnější starosti. Třeba pomáhat zařídit vstupenky pro své nejbližší na čtvrteční úvodní zápas turnaje v O2 areně. Praha 12:24 13. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Červenka jako kapitán hokejové reprezentace | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: Profimedia

Na klubové úrovni se týmu Romana Červenky nedaří. Ve švýcarské hokejové lize je předposlední a to by na konci sezony znamenalo zápasy o udržení v nejvyšší soutěži.

A tak s radostí přijal český útočník pozvánku do národního týmu, kde si může trochu spravit chuť.

„Je tady domácí zápas a vyprodaná hala. Každý hráč by chtěl hrát a já nejsem výjimka,“ říkal Roman Červenka, který dorazil ze Švýcarska, aby první turnaj Švýcarských her odehrál paradoxně v Česku.

Je to pro něj vítaná změna umocněná tím, že jeho Raperswill je v soutěži předposlední a takové umístění by znamenalo boj o záchranu.

„V klubu nám to moc nejde. Potřeboval jsem změnit prostředí a jsem rád, že si zahraju za národní tým. Po dlouhé době konečně můžu hrát doma. Přijdou se podívat i známí,“ těší jej.

Klubu se nedaří

Čeští fanoušci jistě pomohou Romanovi Červenku na pár dní zapomenout, že se ve Švýcarsku nedaří nejen jeho týmu, ale i jemu osobně. Jeho příspěvek není v průměru bodů na zápas takový jako v minulých sezonách, což jde ruku v ruce s výkony celého týmu.

„Je to součást kariéry, je to složité a trvá to nějakou dobu a hledají se cesty ven. Proto jsem rád, že můžu být tady a odpočinu si od té nepohody,“ vysvětluje jeden z nejzkušenějších hráčů reprezentace.

Z herní pohody už vypadl Červenka na začátku týdne, kdy zase slyší v šatně české písničky, potká se s kustody, které za ty roky v národním týmu moc dobře zná, a a může to být vlastně tak trochu jeho turnaj.

Nikdo z hráčů nemá tolik zkušeností se švýcarským hokejem jako právě on. „Tenhle turnaj je speciální tím, že je u nás. Později hrajeme dva zápasy ve Švýcarsku, což mám blízko od domova a to je ideální,“ dodává Červenka.

Čeští hokejisté se na turnaji poprvé představí ve čtvrtek, kdy hrají proti Finsku.