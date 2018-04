Roman Červenka se připravuje na osmé mistrovství světa. 'Bylo by hezké zakončit sezonu dobře,' přeje si

Má za sebou zklamání ze čtvrtého místa na olympijských hrách i z rychlého vyřazení v play off klubové soutěže, přesto se ještě hokejovému útočníkovi Romanu Červenkovi nechce na dovolenou. A kvůli účasti na mistrovství světa podstupuje více než měsíc dlouhé přípravné období. Příbram 11:11 4. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká hokejová reprezentace na tréninku | Zdroj: ČTK

„To je na tom asi to nejhorší, není potřeba to nějak omlouvat. Je to dlouhé...“ říká o přípravě Roman Červenka, který patři ke stálicím v útoku hokejové reprezentace.

Na rozdíl od některých jiných sportů má hokej i v olympijském roce mistrovství světa. Červenka byl v Jižní Koreji na své třetí olympiádě.

Práce s mladými mě bavila, říká Hadamczik. V reprezentační osmnáctce povede vnuka Číst článek

Ty předchozí ve Vancouveru a v Soči měly něco společného. Kromě toho, že Češi byli bez medaile i to, že na následné mistrovství světa jel o pár týdnů později Roman Červenka.

„Musím říct, že i po olympiádě jsem měl chvíli, kdy jsem se cítil unavený. Bylo toho dost - cestování, zapojení zpátky do ligy... nebylo to jednoduché hlavou ani fyzicky. Pak jsem se do toho ale konečně dostal, v tu chvíli jsme ale vypadli.“

Roman Červenka nepatří v týmu k těm, které nutně musí trenérský tým nějak testovat nebo zkoušet. A i proto, že má za sebou Červenka i olympijský turnaj, dostane zatím zápasové volno společně s kolegou z Fribourgu Michalem Birnerem. S blížícím se turnajem ale jistě Červenka do zápasového tempa naskočí.

„Pořád je šance zakončit sezonu lépe, než jak skončila v klubu. Motivace je, v posledních letech jsou ty sezony tak trochu nedodělané, něco jim chybí. Bylo by hezké ji zakončit dobře,“ těší se Roman Červenka na mistrovství světa.

Ještě před ním odehraje český tým deset zápasů, ten první ve středu v Příbrami od sedmnácti hodin proti Švýcarům stejně jako o den později. Světový šampionát začne přesně za měsíc v Dánsku.