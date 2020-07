‚Bylo to zbrklé rozhodnutí.‘ Polákovo vyjádření způsobilo v Dallasu poprask, situace už se vyjasnila

Před měsícem oznámil hokejový obránce Roman Polák, že se po 14 letech v NHL vrací do Vítkovic a že za Atlantik se mu kvůli dohrávce přerušené sezony už letět nechce. Zprávu pak převzala zámořská média a generální manažer Dallasu Stars Jim Nill byl tak trochu překvapený. Ostrava 11:02 15. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Polák | Zdroj: Profimedia

„Možná to byla trochu chyba, zbrklé rozhodnutí. Měl jsem si asi nejdřív promluvit s manažerem Dallasu, který byl trochu zaskočený. Vzbudilo to poprask, ale po pár telefonátech se to vyřešilo,“ popsal Polák Radiožurnálu.

Svůj úmysl skončit v Dallasu ještě musel obránce Roman Polák dodatečně vysvětlovat.

Faux pas českého obránce se rychle vysvětlilo a klub mu nedělal problémy. Kdyby trval na tom, že ho potřebuje, musel by Polák dodržet smlouvu.

„Věděl jsem, že je tam ta možnost, ale nechtěl jsem se k tomu dál vyjadřovat a rozdmýchávat v novinách další emoce. Generální manažer Dallasu to ale přijal, sám říkal, že nemůže nikoho nutit, a pochopil moji situaci.“

Polák se nechtěl od manželky a dvou malých dětí vracet do Spojených států a být odříznutý na hotelu.

„Opravdu si nedokážu představit, že bych byl někde tři měsíce zavřený někde na hotelu, bez rodiny. Obě moje děti teď měly narozeniny a s manželkou jsme měli výročí, tohle všechno bych zmeškal,“ vysvětlil.

Noční přenosy NHL asi sledovat nebude, ale Dallasu bude fandit. „Budu přát klukům hodně štěstí, ještě pořád jsme v kontaktu přes společnou konverzaci, stále si tam píšeme. Ještě mě nevyhodili,“ usmíval se účastník olympijských her ve Vancouveru.

Dallas s útočníkem Radkem Faksou může patřit k favoritům na celkové vítězství, ani tehdy by Polák svého rozhodnutí nelitoval. „Kdyby to vyhráli, tak aspoň Radek doveze Stanley Cup k nám a podívám se na něj i zblízka,“ dodal.