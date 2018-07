Kvůli zlomenému kotníku málem skončil s kariérou. Nakonec si Polák zahrál v Torontu, teď se chystá do Dallasu

Zlomený kotník je vážná komplikace, zvlášť u hokejisty. Může znamenat i konec kariéry. To ovšem hrozilo i ostravskému obránci Romanu Polákovi. Ale on se uzdravil a odehrál za Toronto většinu loňské sezony. A před sebou má další – tentokrát v teple texaského Dallasu. Ostrava 9:37 29. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Polák (druhý zleva) v dresu Toronto Maple Leafs | Foto: Reuters

Stejně jako loni v létě se Roman Polák připravuje na sezonu v ostravském fit centru pod vedením Radima Poláška, který je bratrem hokejového reprezentanta Adama Poláška. Přesně před rokem si pod činkami dodával sebedůvěru po těžké zlomenině kotníku, a nakonec s Torontem podepsal roční smlouvu.

„Nakonec to vyšlo, jak jsem doufal, že by mohlo. Bylo to takové motivační, že jsem si to sám sobě říkal, že to ještě zvládnu, že to vyjde a ono se to nakonec povedlo,“ vrací se k loňskému létu Polák.

Před rokem vůbec nevěděl, jestli bude jeho hokejová kariéra kvůli vážně zlomenému kotníku pokračovat. Nakonec stihl dvaatřicetiletý obránce Roman Polák za slavné Toronto odehrát víc než polovinu sezony včetně play off.

Toronto, respektive generální manažer Lou Lamoriello, mu dali šanci vrátit se. Ale začátky byly těžké.

„V posilovně už to bylo dobré, ale potom na ledě to samozřejmě nebylo vůbec dobré. I jak jsem jel na kemp do Toronta, tak jsem pořád byl někde na 60 procentech. Ale s tím jsem tam do toho jel,“ popisuje ve vysílání Radiožurnálu.

„Manažer Lou mě tam pozval s tím, že to ještě není 100procentní a že se asi ještě chvilku budu trápit. Vyšel mi maximálně vstříc, byl jsem součást týmu. Měl jsem nejlepší péči, každý den se tam kotníku někdo věnoval. Po měsíci trénování jsme to dali do kopy, abych to mohl podepsat.“

Peníze na zemi od NHL

Polák nakonec odehrál více než polovinu sezony včetně play off. Letos zvažoval návrat do mateřských Vítkovic, ale nakonec se objevily nabídky z NHL.

„Spíš jsem se rozhodoval podle rodiny. Člověk už má přece jenom něco za sebou. Když jsou tam děti a manželka, tak už nebere ohled jenom sám na sebe, ale musí to nějak dávat smysl. Pokud tam jsou nějaké peníze, tak si člověk řekne, že to tam nesmí nechat ležet. A musí tam jít,“ vysvětluje obránce.

Z několika nabídek lákalo Poláka především teplo: „Dostal jsem nabídku z Dallasu. Říkal jsem si, že to bude perspektivní tým. A teplo, což byl velký rozdíl. Je to jiný život, chtěli jsme si to zkusit.“

A příští léto bude prý Polák opět uvažovat o Vítkovicích. Pokud tedy nebudou zase ležet na zemi peníze v NHL.