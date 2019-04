Liberecký gólman Will po postupu do finále: Bojujeme, padáme po hubách, jsme úžasný tým

„Je to úžasné. Už v sérii se probíralo, že Kometa je výborný tým na play-off, klobouk dolů před jejich hráči. Byla to krásná série a chci jim za to poděkovat, veškerý respekt ke Kometě Brno,“ poděkoval na Radiožurnálu soupeři v semifinálové sérii gólman Liberce Roman Will.

Zlatý hattrick nebude. Liberec vyřadil Kometu a je ve finále, o soupeři rozhodne sedmý zápas Číst článek

Cítil jste před šestým zápasem, že máte nad Kometou navrch?

Abych byl upřímný, tak jsem tomu opravdu věřil. Ale občas to bývá, že když se člověk cítí dobře a něčemu věří, tak to dobře nedopadá. Proto jsem hrozně rád, že to vyšlo.

Kdo to viděl, musel si všimnout, že jsme úžasný tým v tom smyslu, jak bojujeme jeden za druhého, jak blokujeme střely, jak padáme po hubách.

Váš spoluhráč Ladislav Šmíd říkal, že se můžete porazit jen sami. Potvrdilo se to?

Souhlasím s tím. Nevím, jak se hraje druhá série, ale i Plzeň, Třinec i Kometa jsou výborné týmy a rozhodují detaily. Myslím, že nejvíc rozhoduje psychika.

Druhá série mezi Třincem a Plzní je 3:3. Koho byste si vybral?

Je mi to jedno. Přeju každému jen to nejlepší. Ať vyhraje, kdo je lepší.

Jak teď bude vypadat cesta do Liberce?

Z člověka to po sérii spadne. Možná si to lidi nedovedou představit, ale je to hodně stresu a cestování. Hrajete obden nebo každý den před osmi tisíci lidmi. Buď doma, kde vás ženou, nebo venku, kde ženou ty druhé.

Možná si ťukneme s pivem a pak každý bude odpočívat. Je toho dost a série jsou náročné. Je jedno, jestli ji vyhrajete 4:0, nebo 4:3. Zkrátka je to těžké.