Brankář Will si pochvaluje angažmá v Čeljabinsku. V KHL kontrolují koronavirus za pomoci kódů

Hokejový gólman Roman Will pomohl po svém návratu ze zámoří dvakrát Liberci k extraligovému stříbru, českou nejvyšší soutěž ale brzy znovu opustil. Loni už reprezentační brankář působil ve švédském Rögle a od začátku aktuální sezony obléká dres Traktoru Čeljabinsk. V Rusku si zvyká nejen na novou zemi, ale i na specifika Kontinentální hokejové ligy. Čeljabinsk 13:47 2. prosince 2020 Brankář české hokejové reprezentace Roman Will | Zdroj: Reuters

„Všechno tady funguje dobře. Musím říct, že KHL je celkově na obrovské úrovni,“ řekl Radiožurnálu Roman Will. Na Kontinentální hokejovou ligu už si zvykl a příchod do Ruska vnímá ve své kariéře jako krok vpřed.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Brankář Roman Will si angažmá v Čeljabinsku zatím nemůže vynachválit. Více v příspěvku Pavla Petra

I prestižní soutěž pochopitelně musela zareagovat na pandemii. S testováním a dalšími záležitostmi kolem koronaviru se prý KHL vyrovnává velice dobře.

„Každé tři čtyři dny jsme testovaní, všechny týmy posílají výsledky na stejnou kliniku do Moskvy. Druhý den nebo ještě ten večer nám přijdou do mailu výsledky. Je u něj i QR kód, kterým se musíme všude prokazovat – před vstupem na trénink nebo na zápas ho musíme ukázat, aby bylo vidět, že jsme negativní. Funguje to velice dobře a nejsou žádné problémy,“ popsal český gólman.

Hráči samotní mají, stejně jako všude jinde, za povinnost používat roušky a také dezinfekci. Na rozdíl od Česka ovšem do hlediště mohou diváci. Jejich počet závisí na jednotlivých oblastech Ruska a situaci v nich.

„U nás je to padesát procent kapacity stadionu. Lidi jsou ohleduplní, dodržují nošení roušek i rozestupy. Ale reaguje se i na aktuální vývoj, moskevské týmy teď třeba měly pár zápasů bez fanoušků, protože se tam zhoršila situace. Už se to ale vrací k normálu.“

V Čeljabinsku působí ještě další dva Češi – útočníci Tomáš Hyka a Lukáš Sedlák. Pokud jim to čas dovolí, tráví volno společně. Samotné Rusko, až na výjimky, ovšem poznávat moc nemohou. Program soutěže je nabitý.

„Už nám přijely i rodiny, takže i pro ně je super, že mohou být spolu, když my jsme na výjezdu. Máme to dobře nastavené, ale moc času na poznávání Ruska není. Maximálně během delších výjezdů mezi zápasy,“ dodal k angažmá v Rusku Roman Will.