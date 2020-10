Hokejové prostředí je promořené, namítají hráči k zákazu. Podle odborníků je důležitá hladina protilátek

Extraligoví hokejisté zažívají nesmírně složité časy, a vůbec to nesouvisí s výkony na ledě. Kvůli pandemii přišli o závěr minulé sezony a v té aktuální řada týmů odehrála jen minimum zápasů. V klubech řádí koronavirus, desítky hokejistů už ho prodělaly, jenže paradoxně právě proto teď tvrdí, že už pro své okolí nejsou nebezpeční. Liberec 19:08 9. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prázdné tribuny během extraligového utkání | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Všechno zlé je pro něco dobré. Tím, že jsme to prodělali, nemusíme mít takový strach, že bychom se znovu nakazili a šli do karantény,“ řekl Radiožurnálu liberecký hokejista Ronald Knot.

Někteří extraligoví hokejisté se zmrazením profesionálního sportu nesouhlasí.

Řada hokejistů se po čtvrtečním zásahu vlády a vyhlášení čtrnáctidenního pozastavení amatérského i profesionálního sportu ozvalo na sociálních sítích s ostrou kritikou.

„Drtivá většina hráčů už nemoc prodělala, takže jsou skoro všechny týmy promořené. Nevidím tam žádné riziko, že by se někdo zbytečně nakazil nebo se virus šířil. Z mého hlediska je to nepochopitelné, ale pravidla jsou taková,“ doplnil Knot.

Zní to možná trochu zvláštně, ale podle některých hráčů je teď paradoxně výhodou hokejistů to, že se už nějaký čas pohybují v prostředí promořeném koronavirem. A že už mají s nemocí a pozitivními testy bohaté zkušenosti.

Sebrali nam divaky, ted uz nebudeme moct ani hrat zapasy. Na dva tydny? Nebo déle? Nejaka cisla, ktera prokazuji, ze hokejovy zapas, ktery probiha v ohromne hale, je rizikovejsi, nez nakup v supermarketu???Můžete nám to vysvětlit pane Prymulo???? — Milan gulaš (@Milangula1) October 8, 2020

I když epidemiologové včetně Petra Smejkala z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny pro takhle jednoduché vysvětlení většinou pochopení nemají.

„Dobře, ale musí mít dostatečnou hladinu protilátek verifikovanou kvalitním testem. To, že někdo řekne, že to prodělal, to nestačí. Kdyby se zjistila dobrá hodnota protilátek, ne nějak stará, tak řeknu ano. To musí být to první,“ upozornil Smejkal.

„Někteří hráči od nás test na protilátky absolvovali. U všech je to bráno tak, že kdo prodělá covid, tak není 90 dní pro hygienu zajímavý, když to tak řeknu,“ dodal Knot.

I když pro větší klid a snad i důvěryhodnost bezpečného hokeje jako takového bude zapotřebí, aby do budoucna testování na protilátky podstoupili kompletně všichni hráči.