‚Rozhodl první gól, pak jim tam napadlo všechno.‘ Hokejová Olomouc přestřílela v baráži Jihlavu 6:0

Hokejisté Olomouce deklasovali ve druhém utkání baráže o extraligu Jihlavu 6:0. Po předchozí výhře 2:1 po nájezdech vedou v sérii na čtyři vítězství 2:0. Hanáky ve čtvrtek nasměrovaly k přesvědčivé výhře čtyři branky ve druhé třetině, dvěma góly a jednou asistencí k ní přispěl Petr Fridrich. Matěj Machovský poprvé udržel čisté konto. Olomouc 22:28 17. dubna 2025

„Máme dvě vítězství a potřebujeme přidat ještě další dvě. V neděli to zase bude obtížný zápas a upřímně si nemyslím, že by to znovu mělo být 6:0. Musíme do dalších zápasů znovu nastoupit s velkou pokorou,“ řekl novinářům domácí kouč Jan Tomajko.

Třetí a čtvrtý duel se hraje v neděli a v pondělí opět v Olomouci, neboť dočasný stánek Dukly v Pelhřimově nesplňuje extraligové parametry. Série skončí nejpozději 28. dubna.

„Dnes (ve čtvrtek) nás ta prohra mrzí paradoxně míň než ta včerejší. Nyní nás po prvním gólu Olomouc úplně rozebrala. Ale nevzdáváme to, zadarmo jim extraligu nenecháme,“ řekl jihlavský obránce Jan Strejček.

Jedinou změnou v sestavách obou celků oproti úvodnímu duelu byla absence obránce Dukly Michala Koštovala, který dostal jednozápasový distanc za vyloučení do konce středečního zápasu. Trenér Viktor Ujčík tak do hry nasadil pouze šest obránců.

V úvodu zápasu si Hanáci vytvořili převahu, jejich tlak vyvrcholil v přesilovce, ale chyběla přesná koncovka. Jihlava rozbíjela snahu domácích hráčů důslednou obranou a nepustila je před branku, kde opět vládl gólman Adam Beran, který jen v první třetině zlikvidoval 14 střel.

Šancí tak bylo na obou stranách velmi málo – v podstatě jen střely olomouckého Kunce, jihlavského Kuldy a jeho spoluhráče Kuprijanova v přesilové hře, kdy ukrajinský útočník stál sám před Machovským, ale trefil jen boční síť.

Tlak domácích

Na začátku druhého dějství Olomouc našla recept, jak otevřít jihlavskou defenzivu. Plášek vybojoval puk v rohu kluziště, okamžitě ho poslal na modrou čáru, odkud bez přípravy vypálil Jan Švrček a v den 39. narozenin otevřel skóre svým prvním gólem v celé sezoně. „Plášek mě krásně našel, gólman přes clonu neviděl a puk za něj krásně spadl,“ popsal střelec.

Vedení ještě vystupňovalo tlak domácích, velkou šanci na druhý gól měl Navrátil, ale Berana nepřekonal. Stalo se tak až o chvíli později, opět po rychlé akci, kdy se Švrčkovo nahození přes Černého dostalo k Fridrichovi a ten zblízka rozvlnil síť.

Svoji nejlepší dosavadní barážovou pasáž zakončila Olomouc v přesilovce. Nejprve Machovský chytil Edgarsovu tutovku, z protiútoku po přihrávce Orsavy propálil obrannou hradbu Dukly Navrátil a zvýšil vedení svého týmu na tříbrankový rozdíl. Čtvrtý gól pak přidal opět z přesilovky Kunc a znovu po rychlé kombinaci v útočném pásmu.

Jeho rána byla 21. ve druhé dvacetiminutovce. „Rozhodl první gól, pak jim tam napadlo všechno, co vystřelili, a my jsme na to nedokázali zareagovat,“ uvedl útočník Dukly Tomáš Harkabus.

Pohodlný náskok Olomouce určil charakter třetí třetiny. Domácí hráli v poklidu, pátý puk do jihlavské sítě pak poslal ve vlastním oslabení Kohout, který proměnil sólo z obranné třetiny.

Dukla už těžko hledala psychické i fyzické síly a to byla voda na olomoucký mlýn. Fridrich z brankoviště proměnil dorážku ve svůj druhý gól v zápase, Machovský pak při šanci Cachnína udržel čisté konto.

„Odehráli jsme to, na co jsme v současné chvíli měli, na víc to nestačilo. V konečném důsledku je ale jedno, jestli prohrajeme až na nájezdy, nebo 0:6,“ řekl na tiskové konferenci kouč hostů Ujčík.