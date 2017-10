Rozhodly individuální chyby, ví Holaň. Hradec ovládl šesté východočeské derby v řadě

Písničku Sweet Caroline soupeři v hradecké aréně neslýchají vůbec rádi, hraje pokaždé, když se domácí prosadí, a v neděli byla určitě nejčastěji hraným songem.

A pořád dokola jako by ji chtěl slyšet hlavně útočník Jaroslav Bednář. „Na ledě bylo víc prostoru, takže jsem se dostával do šancí. Samozřejmě je to příjemné, nebudu říkat, že ne. Věděli jsme, že Pardubice se zvedají, soustředili jsme se na to,“ uvedl čtyřicetiletý útočník.

Zkušený hráč vstřelil dva góly a na další přihrál, a zatímco před novináři s úsměvem vykládal o zápase, pardubický David Tomášek smutně vyprávěl o tom, jak nebezpečný Bednář i s přibývajícími roky je. „On je většinou klíčovým hráčem jejich týmu. V jeho věku hraje furt výborně. Bohužel potrestal naše chyby. V zápasech před tím jsme se jich vyvarovali, a proto jsme mohli uspět. Dnes to ale bylo špatné.“

A opravdu špatné to bylo hlavně v prostřední dvacetiminutovce, kdy hosté prodělali doslova herní kolaps. „Ve druhé třetině jsme udělali několik chyb. Jim se podařilo všechny tyhle šance využít, naskákalo jim tam pár gólů a pak už se hraje venku a před takovým publikem samozřejmě těžko. Určitě rozhodly chyby. Pak navíc přišla psychická deka po těch gólech. Pro ně už to bylo lehké,“ komentoval Tomášek velké pardubické vystřízlivění.

Před zápasem se zdálo, že se tým konečně zvedá, protože ve čtyřech předchozích duelech bodoval, jenže debakl ve Východočeském derby hodně kazí dojem.

„Zápas ve vynikající atmosféře, ale s trpkým koncem pro nás. Musím ale sportovně uznat, že Hradec byl jednoznačně lepší. Rozhodly naše individuální chyby a navíc jsme byli bezradní v přesilových hrách, kde jsme možná mohli nějaký ten gól soupeři zasadit, ale ani toto nevyšlo,“ říká trenér Miloš Holaň. Jeho týmu patří až dvanácté místo v ligové tabulce. Příští zápas ho čeká v pátek doma proti Zlínu.

Tipsport extralilga (PLATNÉ K 16. 10. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. HC Kometa Brno 13 10 0 3 53:30 30 2. HC Škoda Plzeň 13 10 0 3 59:29 29 3. HC Oceláři Třinec 13 8 0 5 40:31 25 4. Mountfield HK 13 8 0 5 30:23 24 5. HC Sparta Praha 14 8 0 6 38:38 23 6. Piráti Chomutov 13 7 0 6 34:32 21 7. Aukro Berani Zlín 13 7 0 6 32:31 19 8. HC Vítkovice Ridera 14 6 0 8 36:35 18 9. BK Mladá Boleslav 13 5 0 8 30:29 18 10. HC Olomouc 14 6 0 8 30:43 17 11. Bílí Tygři Liberec 12 5 0 7 22:38 15 12. HC Dynamo Pardubice 14 5 0 9 30:49 15 13. HC Dukla Jihlava 12 4 0 8 29:36 13 14. HC VERVA Litvínov 13 3 0 10 20:39 9