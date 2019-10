Doufám, že do tří pěti let bude vidět změna v dovednostech a kultuře českého hokeje, říká Pešán

Jako šéftrenér hokejového svazu má Filip Pešán už skoro půl roku na starosti například realizační týmy mládežnických reprezentací nebo akademie. O jeho vizích, změnách ve výchově mládeže i nejvyšší juniorské soutěži si s ním povídal reportér Radiožurnálu Tomáš Petr. Rozhovor Praha 17:36 19. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Pešán na střídačce libereckých hokejistů | Foto: hcbilitygri .cz

Jak vidíte budoucnost nejvyšší juniorské soutěže v Česku?

Nejdříve se musí samozřejmě dořešit spor, který vznikl. Odpovím trochu vyhýbavě: je to všechno v plánu, jsou tu debaty do dalších let. Rozhodně to není tak, že by Pešán rozhodl o počtu a o složení soutěží a tak se přes noc stalo.

Váš předchůdce Slavomír Lener se inspiroval ve švédském modelu. Jaký je váš vzor?

Nemyslím, že jde na Česko aplikovat přímo jeden typ soutěže. Nemusíme ale vymýšlet český typ, můžeme převzít zahraniční typ soutěže, a to je přesně současný stav, jak ho vnímám.

Svému analytickému týmu jsem zadal zanalyzovat soutěže na počty hráčů a týmů a teď budeme vybírat, jaký soutěžní systém je nám nejbližší a případně ho budeme adaptovat na Česko.

Nejvyšší juniorská soutěž se dva roky po sobě měnila – nejdřív rozšíření, pak zúžení. Čeká ji další změna nebo dokážete klubům, trenérům, potažmo mladým hokejistům a jejich rodičům zaručit, že se alespoň několik let nebude měnit?

Pokud se svým týmem dojdu k názoru, že by se juniorská liga měla změnit a změníme jí, pak jsem schopen zaručit, že několik let zůstane neměnná, protože bude postavená na pevných základech. V současné chvíli, jak už jsem řekl, analyzuji stav věci.

Jaký je podle vás ideální počet týmů v juniorské nejvyšší soutěži?

Na to nejsem schopen odpovědět, protože ještě nemám výsledky analýzy juniorského věku, juniorských týmů a počtu jejich hráčů, což je přesně to, čemu se chci vyhnout – nechci střílet náhodná čísla od boku.

Pokud by došlo k zúžení počtu účastníků akademií, co bude s ostatním kluby, které mají akademii? Nebojíte se třeba soudních sporů?

„Kdyby došlo k zúžení“ pro mě není žádná faktická věta. Na „kdyby“ se těžko odpovídá a odpovídal bych zase v kondicionálu, což nechci.

Vaším úkolem je vytvořit novou koncepci výchovy mladých hokejistů. Máte na prosazení změn dostatečný mandát?

Musí se samozřejmě projít kolečko schvalování, musí se vytvořit návrh, který se musí obhájit na komisi, na výkonném výboru a případně na valné hromadě.

Změnit soutěže není nic jednoduchého, někdo ale musí začít vypracovávat návrhy a to musím být já.

Jak dlouho podle vás může trvat, než se změny ve výchově mladých hokejistů projeví?

Jak už jsem řekl několikrát, určitě to nebude přes noc. Teď začneme pracovat na úrovni mladých nároďáků a doufám, že do tří pěti let bude vidět změna v dovednostech a kultuře českého hokeje.