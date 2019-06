‚Žena se na Čínu těší.‘ Brankář Hrubec po zisku českého titulu a šampionátu míří do Kunlunu

Sedm let strávil hokejový brankář Šimon Hrubec v dresu Třince. Po dvou předchozích extraligových stříbrech si v dubnu připsal i vytoužený mistrovský titul. Následně si zachytal na světovém šampionátu a podepsal roční smlouvu s čínským týmem Kunlun, hrajícím ruskou KHL. Třinec 13:22 30. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šimon Hrubec v bráně národního týmu na šampionátu v Bratislavě | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

„Jedna velká neznámá, na kterou se těším. Jsem rád, že jsem vystoupil ze své komfortní zóny a jdu to zkusit,“ řekl Radiožurnálu Šimon Hrubec k podpisu smlouvy s týmem Rudá hvězda Kunlun.

Předloni byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem Ligy mistrů a od té doby se o zájmu zahraničních klubů dlouho spekulovalo. Po letošním světovém šampionátu přišla konkrétní nabídka a odchovanec rodného Vimperku neváhal.

Za každý zákrok deset korun. Brankář Hrubec vymyslel charitativní projekt na podporu parahokejistů Číst článek

„Byl to i důvod, proč jsem odešel ze Třince, kde mi nic nechybělo. I mi nabízeli další smlouvu na dalších pár let, ale dohodli jsme se na tom, že jsem ve věku, kdy bych si rád zkusil cizinu, nejlépe druhou nebo první nejlepší ligu světa. Vyšlo to nakonec tak, že jsem se na jeden rok upsal Kunlunu,“ popisuje Hrubec.

Kunlun bude působit v ruské KHL už čtvrtou sezonu. V té první za něho nastupovali Slováci Martin Bakoš a Tomáš Marcinko a právě bývalý třinecký spoluhráč Marcinko nevzpomínal na hokej v Číně v nejlepším. Od té doby se ale podle Hrubce v klubu poměry výrazně zlepšily.

„Mají generálního manažera, trenéra, trenéra brankářů... všichni to jsou Kanaďani. Trenér brankářů trénoval v NHL. Celý tým je poskládán zejména z Američanů, Kanaďanů a Evropanů, jsou tam jen dva Číňani, takže by letos tým měl mít sílu. Pro některé lidi je to možná zarážející, ale je to spíš neinformovaností o tom, jak ten klub funguje.“

První měsíce bez rodiny

Hrubec se na první zahraniční angažmá v sedmadvaceti letech těší. Po úvodní přípravě bude mít celou sezonu podporu manželky i malého syna.

„Bude určitě těžké nevidět rodinu měsíc nebo dva, potom za mnou ale přijedou a budou se mnou do konce sezony. Takhle jsme se s ženou domluvili, ona je v tomhle skvělá, těší se na Čínu, že se podívá do takových končin, kam by se možná nebýt mého hokeje nepodívala,“ dodává.

V Kunlunu bude s Hrubcem působit i obránce Andrej Šustr, který po sedmi sezonách v NHL podepsal v Číně také roční smlouvu.

From to . The Kunlun Red Star has signed goaltender Simon Hrubec to a one-year contract. #krs #redstarhockey pic.twitter.com/1tqkvXRj0D — Kunlun Red Star (@KRSchina) June 14, 2019