Adam Polášek po třech sezonách v KHL míří zpět do Sparty. ‚Na nabídku jsem slyšel hned,‘ říká

Hokejový obránce Adam Polášek zvolil návrat z Kontinentální ligy do extraligové Sparty zejména s ohledem na smlouvu, kterou mu klub předložil. Osmadvacetiletý reprezentant byl nadšený z možnosti mít v kontraktu zakotvenou klauzuli o případném uvolnění do zahraničí. Sparta se tak pro něho stala jasnou volbou. Praha 9:40 23. července 2019

Polášek měl po třech odehraných sezonách v KHL i jiné nabídky.

„Bylo tam něco nejen z KHL, ale člověk se musí rozhodnout, jakým směrem chce jít. Přiznávám, že jsem hodně slyšel na tu možnost smlouvy s klauzulí,“ řekl Polášek novinářům.

A rázně přitakal při otázce, zda byla Sparta v extralize tak samozřejmou volbou. „Opravdu to tak bylo. V Česku jsme (s agentem) žádné angažmá nehledali, ale když se pak kluci ozvali s touto nabídkou, tak mi to takřka vyrazilo dech. A slyšel jsem na to hned,“ přiznal Polášek, který je přitom odchovancem Vítkovic.

„Ve Vítkovicích jsem nikdy nehrál za áčko. Mám ten klub rád, vyrůstal jsem tam a přirostl mi k srdci. Mám tam i rodinu. Ale tu mou profesionální dráhu jsem začal až tady ve Spartě,“ vysvětlil.

Se sportovním ředitelem Petrem Tonem a sportovním manažerem Jaroslavem Hlinkou, které zažil v týmu Pražanů ještě jako spoluhráče, byl ve spojení už od konce sezony. Jeho návrat byl ale nakonec potvrzen až před týdnem.

„Shodli jsme se na něčem, co nám bude vyhovovat oboustranně. Kluci mi v tomhle strašně vyšli vstříc. Pochopili mou situaci, a když pak přišli a dali na stůl takovou nabídku, která mě v ničem neomezuje, ba naopak budu doma, byl jsem za ni hrozně rád,“ pochvaloval si Polášek.

Tři sezony, tři ruské kluby

Jakékoliv jiné nabídky či vidiny zahraničního angažmá teď vůbec neřeší. „Ruská liga začala s přípravou podobně jako tady, takže zhruba měsíc dozadu. Všichni už trénují a týmy už mají soupisky převážně zavřené. I s agentem jsem domluvený, ať mě tím nijak nezatěžuje. S tím, že se budeme bavit teprve ve chvíli, kdyby přišlo něco, co by vážně dávalo smysl. Teď se budu soustředit jen na Spartu,“ ujistil Polášek.

Během tří sezon v KHL vystřídal tři kluby: Novosibirsk, Soči a Nižněkamsk. Kde se cítil nejlépe? „Nerad to srovnávám. Každý tým je specifický úplně v něčem jiném. V Soči to bylo krásné, co se týká prostředí, jak kdyby jel člověk na dovolenou. Strašně rád ale vzpomínám i třeba na Sibiř, kam jsem šel ten první rok. Myslím, že tam mi to dalo nejvíc. Prošel jsem si tam dobrým i zlým, ale budu na to vzpomínat jen v dobrém,“ uvedl.

Ze Sparty odešel v roce 2016, kdy byl klub takřka na vrcholu. Až ve finále extraligy podlehli Pražané Liberci. Rád by navázal přinejmenším tam, kde tehdy skončil.

„Každý tým, co se v létě sejde, chce mířit co nejvýše. I minulý rok tady byla velká jména a fakt dobří hráči. Potom, když se rozjede sezona a zbrzdí vás několik blbých zápasů nebo zranění, má to na každý tým jiný dopad. Určitě to není tak, že bychom se tady sešli na první trénink a řekli si, že jedeme na titul. Ale samozřejmě tím lépe, když přišlo tolik posil a kvalitních hráčů,“ řekl Polášek.