Růžička proti Pardubicím prolomil gólový půst. ‚Pomohlo to jemu i týmu,‘ říká trenér Třince Moták

Hokejisty Třince čeká i ve třetí sérii play-off rozhodující sedmý zápas. V tom šestém finálovém totiž vyhráli na domácím ledě nad Pardubicemi 4:1 a o mistrovi extraligy se tak rozhodne v neděli večer v Pardubicích. Video Třinec 10:23 27. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Růžička oslavil gól i výhru Ocelářů | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Do posledního kola základní části hokejové extraligy hrál třinecký útočník Martin Růžička o vítězství v kanadském bodování. Ale až v šestém finále dal první gól v letošním play-off i kvůli zdravotním problémům. Dalo by se říct skoro na poslední chvíli. Po výhře 4:1 nad Pardubicemi si totiž Oceláři vynutili rozhodující sedmé utkání, které je na programu v neděli na východě Čech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si trenéra Zdeňka Motáka a kapitána Petra Vránu po šestém utkání finálové série

„Bylo to velké. Růžan měl nějaké problémy a vrátil se, dal důležitý gól, který nás nakopl. Myslím si, že jsme získali sebevědomí, hodně nám v tom pomohl. Neřekl bych, že jsme měli v utkání navrch, my jsme proměňovali šance. A posledních deset minut jsme měli s Pardubicemi hodně práce, jednoduché to určitě nebylo,“ říkal po utkání Petr Vrána.

Kapitán Třince dal v přesilovce ve druhé třetině gól na 3:0 a Oceláři už poté jen jednou inkasovali. Další dvě branky připojil Hrehorčák včetně té do prázdné branky. Ale Růžičkův přínos byl opravdu znatelný.

„Každý hráč je pro mužstvo důležitý, každý hráč na ledě pro tým nechal všechno. A je důležité, že Růža dal první gól v play-off. Pomůže to nejenom jemu, ale samozřejmě celému týmu,“ hodnotil trenér Ocelářů Zdeněk Moták.

Záskok za Nestrašila

Třinec sice už v první třetině přišel o útočníka Andreje Nestrašila, který si poranil ruku, ale v pravý čas se ukázal právě Růžička.

Martin Růžička ukončil své čekání na gól a poslal @hcocelaricz do vedení! Domácí záhy přidali i druhý gól #momentyplayoff | #zatitulem | #TRIPCE 2:0 pic.twitter.com/1vtFmusua1 — Tipsport extraliga (@telhcz) April 26, 2024

„Martin je velký hráč a měl nějaké problémy, snažil se dostat co nejdřív zpátky. Dal důležitý gól a hrál výborně. Už předtím v Pardubicích hrál skvěle. Je to hráč, který pravidelně vyhrává budování a je produktivní, takže nám jeho góly hodně chyběly,“ přiznal Vrána.

Před rozhodujícím sedmým finálovým utkáním v Pardubicích v neděli od 19 hodin tak má Třinec svého kanonýra Růžičku zpět.