Famózní Jágr vstřelil čtyři góly a dotáhl své Kladno po pětileté pauze zpět do extraligy

Jaromír Jágr čtyřmi góly přispěl k výhře svého Kladna nad Motorem České Budějovice 4:2. Rytíři se tak po pěti letech vrací do hokejové extraligy. Ve druhém zápase již zachráněné Dynamo Pardubice bez největších opor Rolinka, Sýkory či Kacetla prohrálo 0:3 s Piráty Chomutov. České Budějovice 19:32 19. 4. 2019 (Aktualizováno: 20:38 19. 4. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr (vpravo) se spoluhráčem Štěpánem Bláhou | Zdroj: ČTK

Čistý hattrick stihl sedmačtyřicetiletý útočník a majitel Rytířů Jágr díky gólům v 6., 9. a 25. minutě ještě před polovinou zápasu, který pokud Kladno vyhraje, po pěti letech postoupí zpět do nejvyšší soutěže.

Motor, který v první třetině působil odevzdaným dojmem, ale díky gólům Doležala a Beránka z 30. a 38. minuty zápas zdramatizoval a během druhé třetiny snížil na 2:3 ze svého pohledu. Dvě vteřiny před koncem druhé třetiny se ale Jágr prosadil už počtvrté. Na dvě branky mu nahrával Tomáš Plekanec.

Liberec vyrovnal finálovou sérii s Třincem na 1:1. O třígólové výhře rozhodli Filippi, Hudáček a Vlach Číst článek

České Budějovice do třetí třetiny vystřídaly brankáře. Na ledě už se po druhé pauze neobjevil Jan Strmeň a místo něj se do brankoviště Motoru postavil Petr Kváča. V posledním dějství už ke změně skóre nedošlo a Kladno si tak pohlídalo vítězství v zápase i postup do extraligy.

Kladno, šestinásobný mistr ještě z éry Československa, sestoupil do první ligy v roce 2014 a od té doby Rytíři bojovali o návrat marně. Loni se dostali poprvé od pádu do druhé nejvyšší soutěže do baráže a neuspěli. Letos tým posílený o hvězdy Jágra a Plekance už slaví. Z extraligy naopak sestupuje Chomutov.

Jágr s Plekancem jsou po desátém kole baráže z celkových dvanácti v čele bodování prolínací soutěže, oba mají na kontě třináct bodů. Jágr za deset gólů a tři asistence, Plekanec za gól a celkem dvanáct nahrávek. První jmenovaný je nejlepším střelcem baráže, Plekanec první mezi nahrávači.

ČEZ Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 30. Z. Doležal, 38. M. Beránek (Z. Doležal, Bradley) - 6. Jágr (Zikmund), 9. Jágr (Plekanec), 25. Jágr (B. Nash, Plekanec), 40. Jágr (Zikmund, B. Nash). Rozhodčí: Lacina, R. Svoboda - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 2:3, navíc M. Beránek (České Budějovice) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 6421 (vyprodáno).

Sestavy:

České Budějovice: Strmeň (41. Kváča) - M. Jandus, Vydarený, Plášil, V. Doktor, V. Prospal ml., Babka, Kachyňa - Z. Doležal, Gilbert, M. Novák - J. Doktor, Dančišin, M. Beránek - P. Novák, Bradley, Šimánek - M. Heřman, R. Přikryl, M. Čermák. Trenéři: V. Prospal st., Totter a S. Hrubec.

Kladno: Cikánek - J. Říha, Zelingr, B. Nash, Zajíc, A. Lakos, P. Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, J. Strnad - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, T. Kaut, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec po vstřeleném gólu | Zdroj: ČTK

Pardubice - Chomutov 0:3

O patro níž se naopak bude po čtyřech letech poroučet Chomutov, kterému v tomto případě nepomůže ani vítězství 3:0 nad Pardubicemi, které už mají jistou záchranu v extralize.

Měli jsme stažený zadek, od prvního zápasu jsme se báli, říká Rolinek po udržení Pardubic v extralize Číst článek

Piráti za čtvrtým vítězstvím v baráži vykročili už v první třetině, kterou díky gólům Koblasy a Dlouhého z 11. a 15. minuty ovládli 2:0.

Ve druhé třetině se hra vyrovnala, další gól ale nepadl. Toho se dočkali až ve 43. minutě opět hosté, kteří tak díky Chrpově brance po přečíslení vyhráli 3:0.

Pardubické Dynamo do domácího zápasu nastoupilo bez deseti hráčů základní sestavy, i proto tak od začátku tahalo za kratší provaz.

Nehráli například veteráni Petr Sýkora a Tomáš Rolinek nebo produktivní mladí útočníci Jan Mandát či Marek Hovorka. V brance vystřídal Ondřeje Kacetla Milan Klouček.

HC Dynamo Pardubice - Piráti Chomutov 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Koblasa (Klhůfek, T. Svoboda), 15. A. Dlouhý (T. Svoboda, Štich), 43. Chrpa (Chlouba, Ouřada). Rozhodčí: Hradil, Jeřábek - Jindra, Zíka. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 8176.

Sestavy:

Pardubice: M. Klouček - J. Zdráhal, Budík, Hrádek, J. Mikuš, Nedbal, J. Mertl - Horký, Poulíček, Machala - J. Kloz, Marosz, Dušek - Matýs, Pochobradský, D. Voženílek - Machač, M. Kratochvil. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.

Chomutov: Peters - Flemming, L. Kovář, Knot, Dietz, L. Blaha, Trefný, Štich - J. Stránský, Huml, Tomica - T. Svoboda, Klhůfek, Koblasa - Duda, Šťovíček, A. Dlouhý - Ouřada, Chlouba, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.