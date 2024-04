Šampion první hokejové ligy bez výhody domácího prostředí. Vsetín hledá azyl pro baráž o extraligu

Ve vítězné euforii na to možná někdo z hráčů nebo fanoušků Na Lapači zapomněl. Vítězství v první lize nad rivalem ze Zlína a postup do baráže ale přece jen podstatně tlumí jeden zásadní fakt. Na Lapači se hrát baráž o extraligu nemůže, mimo jiné kvůli absenci pružných mantinelů, ale i kvůli dalším detailům, které by neprošly licenčním řádem extraligy. A tak musí ve Vsetíně urychleně vymyslet náhradní variantu. Vsetín 11:12 10. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Vsetína sice ovládli finále první ligy, ale nyní řeší zásadní otázku. Kde odehrají barážové utkání o extraligu? | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„O baráži jsme nechtěli vůbec mluvit. Zakázali jsme si to, abychom to neurazili. Teď už náš tým pracuje na termínovce, jaké bude volno a jak se bude trénovat. Zároveň jsme v závěrečné fázi práce, kde si nakonec zahrajeme baráž,“ vyřkl zásadní otázku po vítězném finále první hokejové ligy vsetínský trenér Jiří Weintritt.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaké varianty existují pro hokejisty Vsetína ohledně odehrání baráže o extraligu

Nejschůdnější variantou byla dlouho Poruba, ta ale nakonec kvůli určitým komplikacím skrze proběhlou rekonstrukci stadionu padla. „Chtěl jsem to hrát v Porubě, ale z nějakého důvodu to tam nevyšlo. Od sportovního manažera vím, že jsme komunikovali i s dalšími týmy. Poslední zprávu mám, že hlavním favoritem na uspořádání barážových zápasů je Kometa Brno,“ upřesnil Weintritt.

Azyl ve Zlíně zamítnut

V úvahu přicházel Zlín a krajští politici hodně stáli o to, aby barážová utkání zůstala v regionu. Fanoušci Vsetína se ale vyjádřili jasně a plánovali v tomto případě bojkot. A protože názorů fanoušků si ve Vsetíně cení, nakonec s největší pravděpodobností padne volba na Brno.

„Podpora fanoušků je obrovská. Nejenom z města, ale z celého regionu. Zasloužili by si být na milovaném Lapači. Zaslechl jsem, že pokud by se hrálo v Brně, tak by byl ze Vsetína možná vypraven i speciální vlak. Variant je víc a záleží na vedení, jak to pojme. I kdyby to bylo v Karlových Varech, tak za námi přijedou tisícovky lidí i přes celou republiku,“ předjímal vsetínský kouč Weintritt.

Obránce Ondřej Smetana ho doplnil s tím, že brněnskou halu Vsetín naplní do posledního místečka: „Naši fanoušci to vyprodají, protože na nás jezdí lidé z celé republiky, co máme informaci.“

Zároveň však obrovitý bek, který v rámci pozápasových oslav jezdil s pohárem na rolbě po ledě, dodává, že k ideálu má tato varianta daleko.

„Je to smutné, protože Lapač je Lapač. Věřím, že fanoušci dorazí i do Brna a udělají nám stejnou kulisu jako ve Vsetíně. I když, to co vytváří ve Vsetíně, se asi nikde jinde nedá napodobit,“ posteskl si vsetínský obránce Ondřej Smetana nad faktem, že jeho tým už si letos Na Lapači nezahraje a baráž zřejmě odehraje v azylu v Brně. Oficiálně potvrzené to však zatím není.