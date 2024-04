Sedmý zápas finále doma je obrovská motivace, říká Kaut z Pardubic. I třinecký Hrehorčák se těší

Hokejisté Pardubic a Třince se utkají v rozhodujícím sedmém utkání finálové série play off. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport budete moct od 19 hodin poslouchat, jestli se Třinci podaří jako prvnímu týmu v historii extraligy získat titul po třech sedmizápasoových sériích v play-off. Pardubice 16:49 28. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finále extraligy | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Kdyby nám řekl někdo na začátku, že bude sedm zápasů v každé sérii, ale budeme hrát o to první místo, tak bychom to brali. Byla to spousta únavy, zranění a cestování. Teď je to ale 0:0 a jdeme do posledního zápasu,“ směje se kapitán třineckých Ocelářů Petr Vrána.

Třinec ve čtvrtfinále vedl s Českými Budějovicemi 3:0 na zápasy, v semifinále zase obracel z 0:3 proti pražské Spartě. V pátek zamezil pardubickým oslavám na svém ledě.

Také podle toho se mění přístup dalšího útočníka Patrika Hrehorčáka k tomu jak ho baví sedmé zápasy: „V první sérii ne, ve druhé ano. A v této taky ano, takže to bereme takhle. Těšíme se na to.“

Domácí Pardubice chtějí přes páteční zaváhání v Třinci získat sedmý titul v klubové historii, ale útočník Pardubic Martin Kaut si je moc dobře vědom, že soupeř bude hrát o páté zlato za sebou. „Co pro nás může být lepšího, než hrát sedmý zápas finále doma. Je to obrovská motivace. Musíme zvednout hlavu nahoru. Věříme, že ten sedmý zápas zvládneme a přerušíme jejich sérii.“

Pardubice jsou stále v plné síle, Třinci v posledním utkání brzy kvůli zranění ruky vypadl po obráncích Jakubu Jeřábkovi s Martinem Marinčinem i klíčový centr Andrej Nestrašil.

„Řekli jsme si, že hrajeme za každého zraněného hráče. Jsme jako jedna rodina. Vypadne jeden, přijde druhý a zastoupí ho,“ burcuje třinecký Patrik Hrehorčák. A oba trenéři přemítají co bude před sedmým zápasem důležité.

„Regenerace samozřejmě, kompenzační cvičení i dobrý spánek. Musíme se prostě připravit na ten zápas, abychom měli sílu,“ říká třinecký Zdeněk Moták.

„Důležitá je dobrý regenerace, abychom byli připravení na ten výkon,“ doplňuje ho pardubický Marek Zadina. Utkání začne v 19 hodin a vy ho na této stanici uslyšíte v přímém přenosu.