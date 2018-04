Šéf litvínovského kotle musel po zápase na Kladně do nemocnice. Dostal se ostrého konfliktu s ochrankou

S monoklem a sešitým nosem vypadá daleko hůř než boxer Parker po nočním prohraném zápase s Anthonym Joshuou fanoušek extraligových hokejistů Litvínova Jan Ptáček. Šéf kotle, v civilu vychovatel v dětském domově, je v pracovní neschopnosti, protože musí po zásahu kladenských členů ochranky při pátečním barážovém utkání ležet v mostecké nemocnici. Incidentem se bude brzy zabývat také Policie České republiky. Kladno 20:53 1. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Ptáček v nemocnici | Foto: David Kalvas | Zdroj: Český rozhlas

„Mám přeražený nos a zlomená dvě žebra – deváté a desáté, tedy ty, které chrání játra. Bylo tam nebezpečí toho, že by mohlo dojít k vnitřnímu krvácení,“ prozradil Radiožurnálu Ptáček diagnózu, kvůli které musí zůstat v nemocnici minimálně 72 hodin na pozorování.

K incidentu došlo, když vyběhl za svým kamarádem, který opustil vymezený prostor pro litvínovské fanoušky.

Zmlácený Jan Ptáček | Foto: David Kalvas | Zdroj: Český rozhlas

„Uličkou okolo ledu běžel na záchod, pro pivo, těžko říct. V ten moment jsem viděl, že se na něj sbíhala ochranka, a jelikož to byl můj blízký kamarád, tak jsem měl strach, aby mu někdo neublížil,“ popisuje moment, kdy se vydal vstříc ochrance.

„Přiběhl jsem tam, že se snad nestalo nic hrozného, poklepal jsem mu na rameno a tím, jak jsem mu na něj poklepal, tak se otočil, chytil mě pod krkem a přišpendlil mě na zeď. Následovala řada úderů a od té doby, kdy jsem ležel na zemi, tak si nic nepamatuju. Po třetí ráně nevím nic. Dostal jsem totální nálož a v tom tratolišti krve mě kopli za dveře a nazdar,“ vybavoval si zákrok člena ochranky Jan Ptáček.

Dopadnout mohl i mnohem hůř.

Záběr na zlomená žebra | Foto: David Kalvas | Zdroj: Český rozhlas

„Nikdo mi neposkytl první pomoc, takže jsem mohl klidně v autobuse cestou do mostu exnout,“ uvedl Ptáček.

Do mostecké nemocnice přicházejí Ptáčkovy povzbudivé vzkazy od fanoušků z celé republiky, ozvali se samozřejmě i litvínovští hokejisté a také zástupci kladenského klubu.

„To, že se z Kladna ozvali, jsem vnímal velmi pozitivně. Postavili se k tomu čelem,“ potěšilo Ptáčka, který incident považuje za selhání jednotlivce.

A stejně na to nahlíží vedení Rytířů.

„V první řadě bych chtěl za klub vyjádřit politování za ten incident, je to za dlouhá léta poprvé, co se něco takového stalo. Pracovníky ochranky, kteří se na incidentu podíleli, jsme postavili mimo službu. S fanouškem z Litvínova jsme v kontaktu. Když se objeví příklad násilného chování, ve kterém figuruje naše ochranka, tak to nemůžeme tolerovat,“ prohlásil kladenský mluvčí Vít Heral.

Po propuštění z nemocnice Ptáček podá trestní oznámení na člena ochranky.