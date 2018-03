Dobrá facka, kterou jsme možná potřebovali, říká Smoleňák po úvodní semifinálové porážce s Třincem

Ocelářům patřil už úvod semifinálového duelu, když ve druhé minutě využil přesilovku Cienciala. Třinečtí byli ve všem rychlejší a jejich gólman Šimon Hrubec ocenil své spoluhráče především po fyzické stránce.

„Vidím, sílu, radost, fyzicky připravené hráče. Není z nás vůbec cítit to, že jsme měli sedm zápasů. U Hradce m přišlo, že na tom nebyli tak fyzicky dobře jako my, což je možná tím, že měli o den míň na regeneraci,“ říkal po zápase Hrubec.

Jednou brankou pomohl také Třinci k výhře Jiří Polanský, který se v play-off trefil už popáté. Polanský zmínil především dvě situace, které pomohly jeho týmu k vítězství.

„Nám hodně pomohla branka z přesilovky hned na začátku utkání a možná ještě větší podíl mělo ubráněné oslabení na začátku druhé třetiny. To si myslím, že byly dva klíčové momenty, které nás dostaly do zápasu. A druhá třetina, za to chci klukům poděkovat, to byla prostě neskutečná paráda. To byla euforie, radost hrát,“ neskrýval spokojenost Polanský.

Mnohem smutnější nálada panovala na hradecké straně. Útočník Radek Smoleňák má jasno, kde byl největší problém.

„Je to v našich hlavách, no. To se občas stane, že jsou všichni mimo. V tom je hokej tak hezký, že přináší jak úspěchy, kdy tým šlape, tak i to, kdy to v hlavách ani nohách nějakým způsobem není. Byla to docela dobrá facka, kterou jsme možná potřebovali,“ říkal Smoleňák.

Hradecký obránce Dominik Graňák zase hledal cestu k úspěchu pro další duel v sérii.

„Myslím, že je důležité, aby se nad tím každý z nás trochu zamyslel, na každé svoje střídání. To je podle mě cesta,“ má jasno Graňák.

Druhé utkání semifinálové série mezi Hradcem Králové a Třincem je na programu v pátek od 16.20.