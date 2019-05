Hokejový trénink ve virtuální realitě. Český projekt přesvědčil první klub NHL, zatím tají jaký

Nejlepší herní trénink ledního hokeje zažijete na suchu, ve virtuální realitě. Tímto paradoxem se snaží prosazovat na americkém trhu česká technologická společnost Sense Arena a daří se jí to. Už uzavřela smlouvu s prvním klubem NHL. Bedford/USA 11:09 10. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tyler Lopinski (vlevo) a majitel Sense Areny Bohdan Tetiva | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhas

Tyler Lopinski zapíná počítač, nasazuje trénujícímu hokejistovi speciální helmu, do kapsy vkládá baterii, podává hokejku a může se jít na věc. Lopinski má na vizitce napsáno „manažer rozvoje podnikání,“ a sám se nazývá nejlepším přítelem zákazníka – coby bývalý univerzitní hráč rozumí hře a zároveň vysvětluje, jak systém funguje.

V místnosti v areálu venkovské hokejové haly je k dispozici plocha přibližně pět na pět metrů se speciálním povrchem a pod helmou se hokejista najednou ocitá na virtuálním stadionu s pukem a spoluhráči.

„Máme změřené, že je trénink čtyřikrát intenzivnější než na ledě. ‚Hokejová inteligence‘ měří, v kolika procentech případů se hokejista rozhodl správně a vytvořil příležitost pro spoluhráče,“ zapojuje se do minitréninku Radiožurnálu zakladatel a šéf Sense Areny Bohdan Tetiva.

Nové a nové zájemce láká v Americe nejen věrná simulace tréninku na ledě, důležité jsou právě i podrobné statistiky herních činností, díky kterým se dá dlouhodobě sledovat, jestli a jak se hráč zlepšuje.

„Snažím se oprostit od toho, že je to hokej ve virtuální realitě, protože to svádí k tomu, že je to hra. Virtuální realita je pouze prostředek, který doručuje benefit, který se nedá natrénovat na ledě tak efektivně. Jsme první, kdo to dokázal vytvořit v hokeji,“ vysvětluje Tetiva.

Zatím má Sense Arena třináct instalací po celém světě. Včetně soukromých osob, ale převažují hokejové týmy a právě teď se přidává i první, zatím nejmenovaný klub z NHL.

„Na začátku června ho budeme oznamovat a to by měla být největší pecka. Koupili k tomu do speciální místnosti mantinely i umělý led, dávají tomu velkou šanci. Pomůže nám to v Americe i v Evropě získat kredibilitu, protože je to úplná novinka,“ říká manažer.

Klubová verze přijde na necelých 50 tisíc korun měsíčně, ta pro soukromé osoby stojí kolem deseti tisíc. Získávat zákazníky Česku, kde virtuální trénink využívají například kluby z Liberce a Jihlavy, nebo v Americe, jsou podle Tetivy dvě odlišné disciplíny.

Angažmá Pastrňáka

„V Česku lidi známe, ale je tam daleko větší skepse dát šanci novým technologiím. Ve chvíli, kdy člověk přijde do Česka se značkou, kterou používají kluby třeba v NHL, začnou tomu všichni věřit. V USA lidi mají rádi inovace a daleko intenzivně hledají způsob, jak se odlišit,“ vysvětluje manažer.

Ale i v USA pomáhají jména a reference, takže pro firmu se sídlem na předměstí Bostonu je klíčové angažmá hvězdy zdejších Bruins, Davida Pastrňáka, který je nejen reklamní tváří, ale už také investorem.

„Hokej je česká výkladní skříň, proto bylo jednoduché rozhodnutí, že hokej musí být první sport, který děláme. V hokeji máme světu pořád co říct. Kdybychom měli Sense Arenu pro basket a šli za Wizards ve Washingtonu, tak bychom se tam nedostali,“ tuší manažer.

I průnik do jiných, tréninkem ve virtuální realitě zatím nepolíbených sportů, má český majitel Sense Areny Bohdan Tetiva v plánu. Nejprve chce ale dokončit vývoj hokejové verze pro brankáře nebo také více se prosadit v Kanadě, kde cítí v tomto oboru podnikatelský Klondike.