Setkání s rodinou, výlet za fanoušky a procházka se psem. České hokejistky si užívají volný den bez zápasu

Česká ženská hokejová reprezentace má na mistrovství světa ve skupině A po třech zápasech tři body za vítězství nad Švýcarskem 3:0. S Američankami český tým prohrál 0:4, s Finskem 2:4. Volnou neděli prožijí svěřenkyně Carly MacLeodové v dějišti šampionátu, tedy v Českých Budějovicích, návštěvou fanzóny, kde zápasy sledují fanoušci, kteří se nedostali přímo na stadion. České Budějovice 17:00 13. dubna 2025 Brankářka Michaela Hesová po druhé třetině utkání proti výběru Američanek

Divácký zájem o zápasy na mistrovství světa je snad až ohromující. Fanoušci se baví hokejem, nadšeně se zapojují i do doprovodného programu. Na všechny tři zápasy českého týmu bylo vyprodáno.

Celkem už šampionát ve čtyřech dnech navštívilo víc než 45 tisíc diváků. Rekord drží Kanada - 119 tisíc. Vzhledem k programu a zájmu o zápasy je ale reálné, že se v Českých Budějovicích tento rekord podaří překonat.

Výborná atmosféra je nejen na stadionu, ale také ve fanzóně. V neděli večer tam bude plno. V 19 hodin začne nejočekávanější souboj základních skupin. Jeden z vrcholů mistrovství světa. Američanky vyzvou Kanadu. České reprezentantky se mohou vydat přímo na stadion, nebo se mohou vypravit mezi fanoušky.

Setkání s rodinou a výlet do fanzóny

„Holky budou mít samozřejmě možnost přijít na zimní stadion se podívat na zápas, ale zavítají i do fanzóny. Je to totiž dělané i pro ně, točí se to kolem nich. V nějaké zdravé míře musí atmosféru nasát a určitě jim to povolíme. Budeme rádi, když se setkají s rodinou a vyrazí na zápas společně,“ říká generální manažerka týmu Tereza Sadilová.

Setkání s rodinou si na neděli naplánovala Michaela Pejzlová. „S rodinou zajdeme na oběd. Mám tady i pejska, takže určitě vyrazíme ven a zapracujeme na mentální stránce. Podpora fanoušků a rodiny je pro nás velice důležitá, protože nás to žene dopředu,“ říká česká útočnice.

Denisa Křížová pro volný den neměla jasný plán. V neděli má dost času na procházení hokejových zpráv a sledování závěrečných fází i jiných soutěží než je mistrovství světa. Česká pohyblivá útočnice pochází z Horní Cerekve, ta je jen 20 kilometrů od Pelhřimova, kde Dukla Jihlava vybojovala postup do baráže o extraligu.

„Jihlavě gratuluji k postupu do baráže, zvlášť když to zvládli v Pelhřimově,“ potěšil českou hráčku úspěch Jihlavy víc než výsledek české ženské reprezentace na mistrovství světa s Finskem. Po sobotní prohře 2:4 a po volné neděli se v pondělí český tým pokusí ve večerním utkání zaskočit Kanadu.