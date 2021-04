‚Jako na koncertu Rolling Stones.‘ Hrubec má za sebou oslavy titulu v KHL, teď ho čeká reprezentace

Z hokejového brankáře Šimona Hrubce se stává magnet na úspěchy. Před dvěma roky vyhrál mistrovský titul v extralize s Třincem. Pak šel do neznáma do ruské Kontinentální hokejové ligy a ve středu zvedl nad hlavu jako opora Avangardu Omsk Gagarinův pohár pro vítěze soutěže. Teď už se může soustředit na reprezentační výkony a možnou nominaci na mistrovství světa. Praha 19:25 30. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Omsku Šimon Hrubec | Foto: Sergei Savostyanov | Zdroj: Reuters

Šimon Hrubec svými výkony ohromil ruskou nejvyšší soutěž. Po náročných oslavách se ale těšil na docela běžné záležitosti.

„Nejdůležitější v tuto chvíli je, že mám od půl třetí holiče. Konečně shodím ty vousy, těším se na to,“ smál se unavený brankář v rozhovoru pro Radiožurnál.

Kromě vítězného finále měl za sebou cestu z Moskvy do Omsku a zpátky. Jeho Avangard sice hrál rozhodující zápas na domácím ledě, ale celou sezonu klub působil kvůli rekonstrukci svého stadionu v Moskvě. Do Omsku ale letěl tým hned na druhý den.

„Vypadalo to jak na koncertu Rolling Stones. Všude byli lidi, říkal jsem si, že to snad není možné. Jeli jsme městem, fanoušci mávali z balkónů... Bylo to krásné,“ popisoval.

Hrubec oba mistrovské tituly s Třincem a Omskem získal ve stejném dni v roce, tedy 28. dubna. Ale v obou případech také vychytal zisk poháru s končící smlouvou. O nabídky nouzi nemá.

„Osobně bych rád zůstal v Omsku. Vypadá to, že z jejich strany je také zájem. Jsou ale ve hře další dva tři týmy z KHL,“ dodal Hrubec.

Možný zájem by mohl být i ze zámořské NHL, ale tam by Hrubec šel ve třiceti letech jen s nabídkou jednocestné smlouvy. Nechtěl by paběrkovat na farmě. Každopádně už v příštím týdnu by se měl přihlásit na reprezentačním srazu a prodat skvělou formu na mistrovství světa v Rize.