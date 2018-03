Síň slávy českého hokeje otevřela výstavu ke 100 letům NHL. Exponáty dodali i Hašek nebo Pouzar

NHL slaví v této sezóně 100 let od svého založení a historii zámořské soutěže si můžete připomenout i v Česku. Síň slávy českého hokeje v Praze ve středu otevřela výstavu, která připomíná právě jubileum slavné soutěže. Praha 19:40 28. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V nové Síni slávy českého hokeje v Praze otevřeli 28. března 2018 výstavu "100 let NHL". | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Máme tu kolem 140 artefaktů, které nám přivezli z Kanady. Myslím si, že co kus, to tahák. To, co si všichni určitě rádi prohlédnou, jsou prsteny za vítězství ve Stanley Cupu. Pak určitě neskutečná výkladní skříň Dominika Haška, která je nabitá všemi trofejemi, které získal,“ popisuje prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král, co všechno můžou návštěvníci vidět v rozšířené Síni slávy českého hokeje.

V nově otevřené části byla zahájena výstava 100 let NHL, na kterou zapůjčila exponáty i Hokejová síň slávy v Torontu. Každý ze zámořských klubů má svou vlastní vitrínu. Některé hokejové trofeje ale jsou i přímo od českých hráčů z jejich soukromých sbírek.

„Když jsem ještě bydlel v Buffalu nebo v Detroitu, tak jsem si vždycky nějaké trofeje vystavil, ale takhle pohromadě je vidím asi poprvé v životě,“ přiznává Dominik Hašek.

Jedna Haškova trofej ale na výstavě chybí. William M. Jennings Trophy z roku 2008. Tato trofej se uděluje brankářům, kteří odehrají za tým s nejmenším počtem inkasovaných branek alespoň pětadvacet zápasů.

„Nevím proč, nemohl jsem ji doma najít. Jak jsem se v poslední době často stěhoval, tak někde musela zůstat. Asi před čtrnácti dny jsem psal email NHL, jestli mi nepošlou nějakou repliku,“ říká legendární hokejista.

Lákadlem pro hokejové fanoušky je určitě i sedm prstenů vítězů Stanley Cupu.

V rozšířené Síň slávy českého hokeje byla zahájena výstava "100 let @NHL". Slavnostního otevření se zúčastnila také velvyslankyně Kanady Barbara Catherine Richardsonová a velvyslanec USA v České republice Stephen B. King. Více informací ➡️ https://t.co/iq6F6KtdP8 pic.twitter.com/WabQwCwcll — Hokejový svaz (@czehockey) 28 March 2018

„Mám tady prsten, který jsem vyhrál v roce 1984. Byl prvním prstenem pro československého hráče,“ potvrzuje Jaroslav Pouzar patřící mezi čtveřici hokejistů, kteří zapůjčili prsten vítěze Stanley Cupu.

„Samozřejmě mám smlouvu na to, že jsem ho sem zapůjčil a kdykoliv si ho můžu vzít. Doufám, že se neztratí a že tady zůstane. Máme ještě dva v bance. Všechny se mi půjčit nechtělo, ale jeden jsem půjčil. Já si myslím, že je hezké, když to lidi uvidí. Já jsem sice napsal knížku, kde jsou ty prsteny vyfocené, ale originál je originál,“ dodává Jaroslav Pouzar, který v osmdesátých letech třikrát vyhrál Stanley cup v dresu Edmontonu.

„I pojišťovny vyžadují potřebná opatření. Takže když to nebude nějaká parta jako z amerických filmů, tak se snad nic nestane,“ doufá prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král, že o bezpečnost všech hokejových cenností je v Síni slávy postaráno.