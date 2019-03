Podmínka zabrala. Plzeňští fanoušci jsou na hokeji slušnější, Straka je uklidňuje z kostky

Pokuta 170 tisíc korun a hrozba odehrání domácího utkání bez diváků na plzeňské hokejové fanoušky zabrala. Při dvou domácích zápasech čtvrtfinálové série proti Olomouci se plzeňské publikum chovalo slušně. Na rozdíl od duelu základní části proto Třinci, kdy jeden z fanoušků trefil láhví rozhodčího Hribika. Plzeň 17:40 20. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bouřlivá atmosféra na plzeňském stadionu zůstala, jen ubylo vulgarit | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Asi mají strach, protože uzavřít stadion na jeden zápas, to je velká rána,“ všiml si olomoucký útočník Miroslav Holec proměny ve fandění plzeňských diváků. Ti se více než sprostým nadávkám rozhodčím věnovali podpoře vlastního týmu.

Disciplinární komise hokejové extraligy už před play-off potrestala Plzeň pokutami v souhrnné výši 170 tisíc korun za chování fanoušků v zápase 50. kola proti Třinci. Západočeši mají zároveň do konce sezony podmíněně uzavřený stadion na jedno utkání.

„Pomohlo, že Martin Straka měl proslov. Běží na kostce v průběhu utkání a je velká hrozba, že nám zavřou stadion,“ připomněl Radiožurnálu plzeňský bek Lukáš Pulpán intervenci plzeňského generálního manažera.

Martin Straka k divákům promlouvá z kostky na ledem prakticky při každé komerční přestávce. Nabádá je, aby místo nadávek rozhodčím či soupeři podporovali své „Indiány“.

Plzeň má s chováním fanoušků problémy dlouhodobě. V minulé sezoně byla potrestána jedenáctkrát. V deseti případech bylo důvodem nesportovní chování, poslední trest souvisel s vhazováním předmětů na ledovou plochu.

Motákův chytrý tah

Slušnějšího plzeňské publikum vnímal i olomoucký kouč Zdeněk Moták, který je ale ochoten jistou míru vulgarity tolerovat.

„Možná to tu není tak vulgární, jak to bylo zvykem, ale atmosféra je tu výborná. Diváci jsou sedmým hráčem týmu a mnohdy i vulgarity ke sportu lehce, patří,“ připouští olomoucký trenér.

Právě Zdeněk Moták měl ve druhém utkání šťastnou ruku, poprvé od něj dostal šanci v play-off Miroslav Holec, dvěma góly rozhodl zápas a po pondělním debaklu 1:8 pomohl srovnat stav série na 1:1.

„Odrazilo se mi to přímo na hokejku a nebylo to tak těžké. Je to play-off a je úplně jedno, kolik prohrajete. Na Slavii jsem taky zažil, že jsme jeden den dostali osmičku a nakonec vyhráli celou sérii,“ říká olomoucký střelec z úterního zápasu Miroslav Holec.