Nevýhoda domácího prostředí. Třinec vyrovnal semifinále, od Plzně se odvrátila část fanoušků

„Všechny zápasy jsou vyrovnané a je to tahanice. Jsme na tom všichni stejně a na ledě pak jde o to, kdo je šťastnější,“ uvedl pro Radiožurnál plzeňský obránce Lukáš Pulpán, že dosavadní stoprocentní bilance hostů při duelech Indiánů s Oceláři je spíš dílem náhody.

Plzeň a Třinec se v aktuální sezoně potkaly už osmkrát. Ale všechny čtyři zápasy základní části i dosavadní duely semifinálové série vždy ovládli hosté. Přesto se ani jeden tým na pomalu tradiční štědrost hostitele nespoléhá.

„Spíš se soustředíme sami na sebe, tenhle zápas nám dodá sílu. Hráči si uvědomili, že první dva zápasy, které jsme ztratili doma, byly velké zklamání. Teď je stálo strašně moc sil, abychom to vrátili domů za stavu 2:2. Jsem přesvědčený, že v takových výkonech budou pokračovat,“ ví třinecký kouč Václav Varaďa.

Diváci odešli

Ve čtvrtém duelu Plzeň - Třinec to přitom chvílemi vypadalo, že před vlastním publikem hrají Oceláři. Když domácí kotel spílal sudím, pustili pořadatelé hlasitou hudbu, což plzeňští fandové neunesli a v průběhu druhé třetiny opustili svůj sektor.

Jejich podpora pak Škodovce chyběla i při závěrečné snaze o vyrovnání. „Jestli se jim to takhle líbí… My jsme rádi za lidi, co tu zůstali a ti, co tu nechtějí být, tak tady nejsou. Myslím, že nějaký úspěch už jsme udělali, když jsme v semifinále. Měli by si ten hokej užít a ne chodit ven,“ posteskl si obránce Západočechů Lukáš Pulpán.

Právě on poslal Škodu na začátku druhé třetiny do vedení, jenže o pár minut později bylo všechno jinak, Slezané dokázali vývoj otočit během devíti vteřin a v sedmé minutě prohrávali domácí už 1:3.

Jeho trenér Ladislav Čihák teď musí po porážce 3:4 doufat, že i deváté měření sil Škody s Oceláři bude probíhat podle zaběhnutého scénáře a znovu budou slavit hosté.

„Když už je to tolikrát, tak na tom asi něco bude. Jestli ano, tak jsme teď na řadě. Musíme to tam urvat a vyhrát,“ věří trenér Západočechů Ladislav Čihák. Jeho svěřenci se pokusí popáté v sezóně vyloupit třineckou Werk Areru ve čtvrtek.