Skvělý vstup českých mladíků. Hokejisté do 20 let porazili Rusy 5:4

Zahajovací zápas MS hokejistů do 20 let začali Češi svižně. Neuběhlo ani 40 vteřin a Filip Chytil už se prokličkoval před ruskou branku. V tu chvíli ještě červené světlo nerozsvítil, ale český tlak zvýraznila přesilovka, kterou po několika šancích využil Martin Nečas.

Vedení ale výběru kouče Pešána vydrželo jen 42 vteřin, pak gólmana Kořenáře prostřelil Alexej Poloďan. Rusové rychle odpověděli i na druhou branku červených. Čechy poslal do vedení obránce Ostap Safin, jenže o dvě minuty později zůstal sám před Kořenářem Šolochov.

Zatímco v první třetině se sborné dařilo reagovat, po změně stran jim to nevyšlo. V další přesilovce našel Kaut přesně hůl Filipa Zadiny, který potřetí dostal Čechy do vedení. Do dvoubrankového vedení poslal mladíky Filip Chytil, který i s tamponem v nose byl první u dorážky akce Marka Zachara. Češi vedli po dvou třetinách 4:2.

Hokejové U20 došlo, že na Sportovci roku nebyla tento rok zrovna neproniknutelná konkurence v kolektivech. #CZEvRUS — Martin Charvát (@matycharvat) 26. prosince 2017

Do závěrečné dvacetiminutovky už nastoupil do ruské branky Suchačov místo Melničuka, ale víc práce měl Josef Kořenář. S obětavou pomocí Petra Kodýtka odolal ruské přesilovce a Filip Král o chvíli později čistým průstřelem zvýšil už na 5:2.

Ofenzivně laděný tým ve zbytku zápasu vůbec nepustil Rusy do tlaku. Soupeři navíc dělali jednoduché chyby. Až 132 sekund před koncem snížil na dvoubrankový rozdíl nehlídaný Kajumov. Rusové to zkusil bez brankáře a Sjomin snížil na 5:4. Zbývalo 58 vteřin do konce, které Češi ubránili a získali důležité tři body.

Po prvním zápase mají čeští hokejisté den volna. Další zápas mají na programu ve čtvrtek proti Švédsku. Úvodní buly je naplánováno na 22 hodin českého času.

ČR - Rusko 5:4 (2:2, 2:0, 1:2) Branky a nahrávky: 5. Nečas (Kaut, Zadina), 8. Safin (Chytil, Hájek), 26. Zadina (Kaut, Nečas), 38. Chytil (Safin, Zachar), 47. Král (Kaut, Galvas) - 6. Polodjan (Altybarmakjan, Zajcev), 10. Šolochov (Kostin, Sjomin), 58. Kajumov (Manukjan, Rubcov), 60. Sjomin (Kajumov, Rubcov). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Garon (Kan.) - Castelli (Švýc.), Hagerström (Fin.). Vyloučení: 7:3. Využití: 2:0. Diváci: 4998.

Sestava ČR: Kořenář - Hájek, Budík, Král, Galvas, Šalda, Vála - Zachar, Chytil, Safin - Zadina, Nečas, Pavlík - Kaut, Reichel, Lauko - Kurovský, Kodýtek, Hrabík. Trenéři: Filip Pešán, Rostislav Vlach a Miroslav Přerost.