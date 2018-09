Před 10 lety slavili hokejisté Slavie titul. Poslední sezony ale tráví v 1. lize a mezi elitu se nechystají

Už čtvrtou sezónu bude pokřik fanoušků hokejové Slavie znít jen v prvoligových halách. „Za ty předchozí sezony, kdy tady létaly zaručené zprávy, jak Slavie končí, myslím, že jsme dokázali, že tomu je naopak. Budoucnost Slavie věřím, že bude dobrá,“ citoval Vladimíra Pittera Radiožurnál.

Předseda představenstva hokejové Slavie ale zároveň přiznává, že návrat do extraligy není v nejbližší sezóně v plánu. „Pro mě je ekonomika klubu na prvním místě. Proto nevyhlašujeme ani postup, nestavěli jsme tým na postup. Z mého pohledu člověk musí vždycky hrát nebo v životě jet na to, na co má. Nemůže se prožírat,“ dodal Pitter.

Nadcházející ročník je podle Pittera finančně zajištěný. Problémy nemají Slavii hrozit, protože klub před sportovními cíli upřednostnil ekonomickou stabilitu.

„Máme přesně postavenou sezonu na to, aby všechno proběhlo bez problémů, jako proběhla předchozí sezona. Možná se to některým fanouškům nebude líbit, ale věřím tomu, že pochopí, co je pro nás mnohem prioritnější, a to je právě ta stabilizace,“ řekl Pitter.

Těžký los

Slavia také výrazně omladila kádr a přišel nový trenér Miloš Říha mladší. „Budeme chtít hlavně v kabině tam dole si držet nějaký kredit Slavie, který pořád samozřejmě existuje. Jak vysoko to bude, to ukáže čas, protože skladba mužstva se extrémně změnila,“ popsal Miloš Říha mladší.

Jako kapitán povede Slavii zkušený obránce Jan Novák, který v závěru základní části oslaví už čtyřicáté narozeniny. „Každé ráno se těším, že vstanu a půjdu na zimák. Těším se na každý zápas. Určitě bych si chtěl zahrát play-off, to je takový ten hnací motor,“ řekl Novák.

Slavii čeká v úvodu sezóny nepříjemný los. V prvních pěti duelech narazí na oba favority - České Budějovice i Kladno. Stejně jako v minulém ročníku ale nehrozí žádnému prvoligovému týmu sestup.

„To není o tom, že by to byla nějaká obrovská výhoda, protože jsem přesvědčený, že patnáct z těch patnácti mužstev bude chtít do toho,“ říká trenér Miloš Říha mladší. Hokejová Slavie zahájí sezónu v pondělí 10. září zápasem proti Přerovu.