Trenér Bokroš chce skončit u slovenské hokejové juniorské reprezentace, dotkla se ho kritika od hráčů

Trenér Ernest Bokroš hodlá po osmi letech skončit u slovenské hokejové reprezentace do 20 let. Dotkla se ho kritika hráčů na sociálních sítích po mistrovství světa v Kanadě, na němž Slovensko obsadilo osmé místo. Kouč to oznámil na tiskové konferenci v Bratislavě.

