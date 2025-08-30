Smál jsem se tomu, že zrovna chytneme Brno, přiznal po zápase hokejové Ligy mistrů Kempný
Hokejisté brněnské Komety vstoupili do Ligy mistrů domácí výhrou 4:1 nad švédským týmem Brynäs, nejsledovanějším hráčem zápasu ale nebyl nikdo z celku českých šampionů. V dresu švédského vicemistra totiž nastoupil obránce Michal Kempný, který v létě přestoupil z pražské Sparty. A právě jeho sparťanské angažmá je něco, co stále dráždí brněnské fanoušky.
Od chvíle, kdy se hokejista Michal Kempný rozhodl při návratu ze zámoří pro Spartu místo Komety, brněnští fanoušci na něj bučí, pískají a křičí urážky.
Poslechněte si, co říkal Michal Kempný po zápase v hokejové Lize mistrů s Kometou Brno
V Kometě totiž začínal s dospělým hokejem a v minulosti mluvil o tom, že za rivala z Prahy by nehrál. Fanoušci na jihu Moravy mu neodpustili ani jako hráči švédského Brynäs.
„Smál jsem se tomu, protože zrovna chytneme Brno. Beru to spíš srandovně, tak je ale příjemné, že přijela rodina a po dlouhé době uvidím ty nejbližší. Zahrál jsem si zase kousek od svého domova,“ říkal Kempný po prohře 1:4 co si pomyslel, když zjistil, že soutěžní premiéra za Brynäs ho čeká právě v Brně.
Spoluhráčům dopředu vysvětlil, proč na něj budou fanoušci z tribun negativně reagovat. „Už jsem jim naznačoval, že to bude podobné, jak to bývá, když jsem tady hrál v minulosti. Je to něco, co neovlivním,“ dodal Kempný.
Zastání našel Kempný u jednoho z protihráčů, brněnského útočníka Tomáše Zohorny.
„Sporné to je a i o tom mluvit. Rozumím fanouškům, že jsou naštvaní, ale na druhou stranu oni neznají druhou stránku hráče, který se rozhodl v minulosti udělat věci, které udělal. Už je to ale nějaká doba, mohli by k tomu přistupovat trochu jinak,“ myslí si Zohorna.
V dalším zápase Komety v Lize mistrů už se budou brněnští fanoušci zase víc soustředit na podporu vlastního týmu, v neděli odehrají čeští mistři další domácí zápas proti dánskému Odense.
🚨 GOAL 🚨— Champions Hockey League (@championshockey) August 29, 2025
Hynek Zohorna strikes and @HCKometa are 3️⃣ up! 🔥#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/N6V5YQUNFq