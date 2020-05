Nejistá doba se promítla i do smluv extraligových hokejistů. Majitelé s hráči hledají kompromis

„Nikdo samozřejmě neví, jestli se začne podle plánu. Proto většina klubů uzavírá smlouvy s dvěma časovými pásmy – do prvního utkání jsou nějaká pravidla a od prvního mistrovského utkání jsou zase jiná pravidla,“ vysvětlil Radiožurnálu předseda výkonného výboru České asociace hokejistů Libor Zbořil. Plnění jednotlivých smluv je v každém klubu trochu jiné.

„Někdo to má tak, že od 1. května do úvodního zápasu budou kluci pobírat třeba padesát procent základní měsíční odměny s tím, že jim to pak bude doplaceno. Někdo doplácet nebude, ale od prvního mistrovského utkání už zase budou finanční podmínky platit tak, jak jsou v původní hráčské smlouvě," řekl Zbořil.

„Nikdo ale opravdu nemůže vědět, jestli se začne. Pokud bude přerušeno, tak jsou tam další možnosti a klauzule, jak postupovat dál,“ uvedl.

Nejedná se jen o nové smlouvy. K těm stávajícím se musely udělat dodatky a často se podařilo vyjednat kompromis. Hráči souhlasili se snížením platu v době, kdy se extraliga kvůli zásahu vyšší moci nehraje, na padesát procent dohodnuté částky ve smlouvě. Kluby pak, až na výjimky, ustoupily od jednostranných výpovědí.

„Daly najevo, že chtějí hledat kompromis a nechtějí řešit situaci různými spory u smírčí komise. Jsem za to neskutečně rád a chci poděkovat většině majitelů českých klubů, že k výpovědím nepřistoupili,“ těší Zbořila.

Přesto se našly případy, kdy se kluby s hokejisty nedohodly, a ty pak řešila a ještě bude řešit smírčí komise Českého hokeje.