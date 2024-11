Snad lidé vydraží dresy za hodně peněz, říká hokejista Štohanzl po speciálním utkání na podporu žen

Hokejisté Hradce Králové udělali z domácího stadionu nedobytnou tvrz. Před svými fanoušky slavili výhru v Tipsport extralize už podesáté za sebou, když porazili Olomouc 2:1 a posunuli se na čtvrté místo tabulky. Na vítězné vlně se udrželi i ve speciálních fialových dresech, kterými podpořili boj proti domácímu násilí. Hradec Králové 11:50 22. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Hradce Králové v 21. kole Tipsport extraligy vyzvali ve speciálních dresech Olomouc | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Fialová barva byla docela výrazná. Člověk si toho všimne a za mě jsou takové věci potřeba. Věci, o kterých se nemluví, mohou jen tak proplouvat. Každá taková věc je super,“ uvědomoval si přesah celé akce útočník Hradce Králové Martin Štohanzl, který byl zaskočen informací, že až čtyřicet procent českých žen má zkušenost s domácím násilím.

Nutnost vyzdvihnout toto téma sdílel také brankář Filip Novotný. „Úplně se o tom nemluví a je to takové tiché téma. Díky dresům jsme to podpořili a věřím, že je lidé vydraží za co nejvíc peněz,“ řekl strážce domácí branky Novotný.

Fialová pomáhá

Třiatřicetiletý brankář Hradce Králové musel také bojovat s vlastními emocemi. Do brankoviště se dostal po víc než měsíci, navíc z první střely inkasoval gól. „Chvíli jsem se z toho hrabal, ale pak tam byly dvě šance, na kterých jsem se chytil. Zvedlo mi to sebevědomí a už to bylo v pohodě. Kluci mi pomohli. Pak jsem tam dvě třetiny stál jako sněhulák a mrzly mi nohy,“ popisoval hradecký gólman.

Bílý nebo fialový sněhulák, to bylo Novotnému jedno. Na speciální sadu dresů si zvykl velmi rychle, pak už šlo jen o to, aby dovedl tým k vítězství. „Nějak jsem to nevnímal. Viděl jsem, že mám na sobě fialovou barvu, tak jsem hrál za fialové. Přizpůsobil jsem se rychle, hrál hokej a chtěl vyhrát,“ dodal Novotný.

V Hradci Králové nevyhráli jen domácí hokejisté, kteří se díky zisku tří bodů posunuli na průběžné čtvrté místo extraligové tabulky, zvítězili také ti, kteří si díky speciálnímu utkání uvědomili, že ve vyspělé společnosti je potřeba řešit zásadní problémy, jako je domácí násilí.