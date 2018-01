Souboj prvních dvou celků extraligy vyhrála Plzeň, před Mountfieldem má už jedenáctibodový náskok

Třiačtyřicáté kolo hokejové extraligy nabídlo velmi zajímavé rozlosování. V zápase Plzně s hradeckým Mountfieldem se utkali nejlepší dva celky soutěže. Souběžně hrané utkání Vítkovic s Třincem bylo navíc soubojem třetího se čtvrtým. V prvním případě zvítězili výše v tabulce postavení hokejisté, tedy Plzeň, ve slezském derby slavili hokejisté Třince. Praha 20:42 26. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňští hokejisté | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 1:4

Beznadějně poslední Litvínov se dál trápí. Prohrál podeváté za sebou a Sparta na litvínovském ledě uspěla poprvé od listopadu 2013. Góly Sparty vstřelili Uher, Kumstát, Buchtele a Forman. Za Litvínov se v prvním zápase trefila nová posila Juraj Mikúš.

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 1:4

Poslední derby Vítkovic s Třincem v základní části letošní sezóny vyznělo lépe pro Třinec. Oceláři si v první třetině pořádně zastříleli a vypracovali si dvoubrankový náskok, který se vítkovickým přes zlepšenou hru ve druhé části nepodařilo dohnat. Ve třetí třetině to naopak byli domácí, kteří svého soupeře výrazně přestříleli, ale Třinec měl v brance pozorného Hrubce a navíc se neměl kam hnát, stačilo mu svůj náskok jen pohodlně hlídat.

Na ledě Vítkovic vítězíme 4:1, domů si přivezeme tři body a v tabulce jdeme právě před dnešního soupeře! #VITvTRI #DERBY pic.twitter.com/509yxQBNdH — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) 26 January 2018

HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 3:2

Plzeň si v souboji prvních dvou týmů upevnila vedení, v čele má náskok jedenáct bodů. Gól a dvě asistence si připsal Michal Gulaš. Plzenští hokejisté slaví cenné vítězství a výrazně se tak přiblížili k Prezidentskému poháru.

HC Dukla Jihlava - Piráti Chomutov 3:2

Zápas mezi jihlavskou Duklou a Piráty z Chomutova nabídl vyrovnaný a těsný souboj tabulkových sousedů. Pro vývoj utkání bylo nejdůležitější vyloučení chomutovského Valacha a dva jihlavské góly vstřelené v této pětiminutové přesilovce. Chomutov sice na začátku druhé třetiny srovnal na 2:2, když už to pomalu vypadalo na prodloužení, v 57. minutě tečoval střelu Kajínka od modré Dostálek a rozhodl o výhře Jihlavy 3:2.

Pardubice - Mladá Boleslav 3:2.

Východočeši ustáli závěrečný velký nápor hostů v šesti hráčích a po souboji s konkurentem o postup do předkola play off si připisují další veledůležité tři body do tabulky, kde jsou po 43. kole na šestém místě. Vítězný gól Dynama vstřelil ve 44. minutě Jordann Perret. Hosté neuspěli po sérii čtyř výher.

⏹ #PCEvMBL | Podruhé v řadě porážíme na domácím ledě @bkboleslav a posouváme se na šestou příčku tabulky!

https://t.co/uOJ5xFGiXK pic.twitter.com/CFcgknoMhp — HC DYNAMO PARDUBICE (@hcpce) 26 January 2018

HC Kometa Brno - Aukro Berani Zlín 3:1

Hokejisté Komety Brno přerušili sérii tří proher a v tabulce poskočili na čtvrté místo tabulky před Vítkovice, Zlín naopak potřetí v řadě prohrál a klesl na desátou pozici, na níž má stejný bodový zisk jako dnes vítězný Liberec.

Liberec - Olomouc 3:0

Liberečtí Bílí Tygři vyhráli počtvrté za sebou, vždy doma. Za výsledek 3:0 si připsali důležité tři body do tabulky, Olomouc si naopak mírně pohoršila. Domácí brankář Roman Will zaznamenal čtvrtou nulu v sezoně.

Tipsport extraliga (PLATNÉ K 26. 1. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Škoda Plzeň 44 25 5 9 5 148:100 94 2. Mountfield HK 44 21 7 6 10 122:84 83 3. HC Oceláři Třinec 44 21 5 6 12 123:101 79 4. HC Kometa Brno 44 20 5 8 11 129:101 78 5. HC Vítkovice Ridera 45 22 3 5 15 135:106 77 6. HC Dynamo Pardubice 44 16 5 5 18 109:122 63 7. HC Sparta Praha 44 16 5 4 19 119:124 62 8. HC Olomouc 43 13 8 7 15 102:112 62 9. Bílí Tygři Liberec 43 14 8 2 19 112:123 60 10. Aukro Berani Zlín 44 14 7 4 19 95:117 60 11. BK Mladá Boleslav 44 14 5 6 19 99:112 58 12. Piráti Chomutov 44 11 8 7 18 109:128 56 13. HC Dukla Jihlava 43 9 6 7 21 90:118 46 14. HC VERVA Litvínov 44 10 4 5 25 99:143 43

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 42. J. Mikúš (M. Hanzl) - 2. Uher, 13. Kumstát (J. Hlinka), 22. Buchtele (P. Vrána, Jarůšek), 59. Forman (Z. Michálek, Ďaloga). Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4748.

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Baranka (Tybor) - 3. Rákos (J. Petružálek, Linhart), 20. J. Petružálek (Rákos, M. Doudera), 25. O. Kovařčík (Hrňa), 48. O. Kovařčík z trestného střílení. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 10.004 (vyprodáno).

HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Kantner (Mertl, Gulaš), 20. Gulaš (Kratěna, Moravčík), 26. Indrák (Kracík) - 4. Bednář (Džerinš, Graňák), 16. Berger (Dragoun). Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 7401.

HC Dukla Jihlava - Piráti Chomutov 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Stříteský (Čachotský, Dostálek), 16. Suchánek (Diviš, Seman), 57. Dostálek (D. Kajínek) - 4. Poletín (Smejkal), 22. Koblasa (Knot). Vyloučení: 5:4, navíc Valach (Chomutov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 4002.

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Treille (T. Svoboda, Tomášek), 23. Rolinek (T. Svoboda, P. Sýkora), 44. Perret (Wishart, Poulíček) - 21. Němeček (Valský), 33. Pacovský (Lenc). Vyloučení: 2:3, navíc Orsava (M. Boleslav) do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 7760.

HC Kometa Brno - Aukro Berani Zlín 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Vondráček (Mallet), 31. Krejčík (M. Erat, Zaťovič), 55. O. Němec (J. Hruška, Krejčík) - 38. Okál (D. Šťastný, Roberts Bukarts). Vyloučení: 8:9, navíc Roberts Bukarts a Žižka (oba Zlín) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 7700

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 40. P. Jelínek (Redenbach, Bakoš), 50. Redenbach (Bakoš, Ševc), 55. Kvapil (Bakoš, Ševc). Vyloučení: 5:8. Využití: 3:0. Diváci: 5547.