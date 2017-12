'Soubor písní a tanců,' říká Jandač o začátcích hokeje v Koreji. Dnes hrají Korejci mezi elitou

Na olympijských hrách v Jižní Koreji budou hrát, protože mají místo jako pořadatel jisté. Na světový šampionát v elitní skupině se ale dostali sportovní cestou. Hokej je v Jižní Koreji na vzestupu. Favorit to jistě není, ale tenhle sport tam udělal velký pokrok. Moskva 22:05 16. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka ze zápasu Jižní Korea - Švédsko. | Foto: Ivan Sekretarev | Zdroj: ČTK/AP

„Žádný jiný trenér tam nebyl. A oni byli tenkrát jako soubor písní a tanců, to nemělo s hokejem vůbec nic společného,“ říkal na adresu hokeje v Jižní Koreji český reprezentační trenér Josef Jandač. Tehdy tam létal trénovat a učil Jihokorejce hokej. Abychom ale nekřivdili, věta o souboru písní a tanců patří do devadesátých let. Teď je tu Jižní Korea, která se snaží být konkurenceschopná.

„Kdybyste se podívali na hokej v Koreji před třemi roky, byly to zápasy proti Litvě nebo třeba Estonsku. A dnes jsme mezi elitou. Je to něco jako splněný sen. Ale jsem realista, naším cílem v zápase může být jen dát gól. Ale třeba zápas s Kanadou jsme zvládli dobře, nechybělo moc a prodlužovalo se,“ říká Matt Dalton, rodák z Ontaria, který má dva pasy, kromě kanadského ještě jihokorejský a na Channel One Cupu stojí v brance outsidera.

I tohle jsou NHL hráči, cení si hokejoví reprezentanti výhry nad Kanadou

Jihokorejci zatím působí poměrně neškodně jako některé země, které hrají i mistrovství světa.

„Dobře brání, tím mohou překvapit. Ale když to srovnám třeba s takovou Itálií - tak ta je ještě o trochu lepší," přiznává finský obránce Mikko Lehtonen.

„Švédsko, Finsko, Kanada - to je o mnoho kvalitnější úroveň hokeje, než hrajeme my. Snažíme se, ale někdy to může vypadat jako exhibice," přiznává útočník Asiatů Kwon Te-An.

Dvě třetiny hrál ho***, říká trenér Jandač. Růžička pak otočil zápas s Finy hattrickem

Český tým bude hrát právě proti Jižní Koreji první zápas olympijského turnaje, a tak je v Moskvě prostor na to soupeře si prohlédnout. Pár českých hráčů přišlo na jedno takové utkání Jižní Koreje do hlediště Ledového paláce. Tady v Rusku ale s Korejci Češi hrát nebudou.

„V létě jsem sledoval jejich výsledky. Přijeli do Česka a hráli docela vyrovnané zápasy s českými kluby. Určitě budou nepříjemní a hodně houževnatí,“ říká český útočník Michal Vondrka o jihokorejské reprezentaci, která už by neměla být, jak říkal na začátku trenér Jandač, souborem písní a tanců.