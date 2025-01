Soupeři jsme to ulehčili našimi tresty. Ve čtvrtfinále si to nemůžeme dovolit, říká trenér dvacítky Augusta

Byla to hladká jízda až do posledního zápasu ve skupině. Čeští hokejisté do 20 let prohráli na mistrovství světa se Švédskem 2:4. Juniorský národní tým tak obsadil druhé místo ve skupině a ve čtvrtfinále nastoupí proti domácí Kanadě. Video Ottawa 13:21 1. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hráči v zápase se Švédskem nasbírali celkem čtrnáct trestných minut | Foto: MATHIAS BERGELD / Bildbyran Photo Agency | Zdroj: Profimedia

Češi na světovém šampionátu v Ottawě až do posledního zápasu ve skupině jenom vyhrávali. Porazili Švýcarsko, Kazachstán i Slovensko. Se Švédskem ale padli, a to především kvůli své neukázněnosti.

Ve skupině B nakonec bereme druhé místo. O postup do semifinále se tak opět po roce porveme s Kanadou. ⚔️#WorldJuniors #narodnitym pic.twitter.com/I8650fakzK — Český hokej (@czehockey) January 1, 2025

Severskému soupeři nabídli čeští reprezentanti sedm přesilových her. To je neobvykle vysoké číslo. Takové nepamatuje český juniorský tým na světových šampionátech pět let. Právě to byl hlavní důvod neúspěchu.



„Našimi tresty jsme to soupeři ulehčili. Nemůžu říct, že darovali, ale ulehčili určitě. Pokaždé, když jsme se nadechovali, momentum jsme ztratili oslabením. Někteří hráči už byli pak z bránění hodně unavení. Už jsem o tom k hráčům promluvil, ve čtvrtfinále si tolik trestů nemůžeme dovolit,“ říkal po zápase hlavní trenér Patrik Augusta.



Právě v početní výhodě Švédi otevřeli skóre na začátku druhé třetiny. A od té doby vedení nepustili, pouze navyšovali. V českých barvách snižovali útočníci Petr Sikora a Eduard Šalé. Pro kapitána českých mladíků šlo o čtvrtý gól na turnaji.

Porážka se Švédskem české hokejisty odsunula na druhé místo základní skupiny. Seveřané si výhrou zajistili první místo a díky tomu narazí ve čtvrtfinále na Lotyšsko. Český výběr naopak čeká těžší soupeř, a to Kanada, která na závěr základní části podlehla Spojeným státům 1:4.