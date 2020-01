Zvýšené střídačky, málo světla i rozježděný led. Hokejisté otestovali venkovní hřiště v Drážďanech

Hokejisté pražské Sparty a Litvínova se večer postarají o nový zápis do historie české extraligy. K soutěžnímu zápasu totiž nastoupí v zahraničí. Led na fotbalovém stadionu v německých Drážďanech si hráči obou týmů poprvé vyzkoušeli v pátek, kdy si na hřišti pod širým nebem zatrénovali. Drážďany 10:47 4. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Sparty trénují v Drážďanech | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Hokejisté Sparty trénovali zhruba tři čtvrtě hodiny. Pak na led pozvali rodinné příslušníky, aby si s nimi zabruslili.

Střídačky jsou na stadionu v Drážďanech zvýšené, což může být pro někoho problém. „Dobrý, mně se bude dobře nastupovat na led, protože je malý mantinel a nemusím nikam šplhat,“ popsal Radiožurnálu sparťan Lukáš Pech.

Důležitou otázkou u venkovních zápasů je kvalita ledu. „Začátek byl dobrý, pěkný led. Teď už je to horší, nemrzne. Bylo nás tady 30, takže po půlhodině, čtyřiceti minutách se led rozjezdí,“ dodal Pech, který má už za sebou jeden zápas pod širým nebem.

Drážďany předčily Pechova očekávání: „Moc jsem od toho nečekal, ale stadion je nádherný, krásné barvy, velký a ledová plocha uvnitř stadionu… Je tu nádherný výhled.“

Hráči se nejvíc obávají počasí, jelikož předpověď hlásí déšť. To by mohl být problém hlavně pro brankáře. „Bylo by to hodně nepříjemné. Doufejme, že se to nestane, jinak to bude nepříjemné pro všechny,“ řekl gólman Sparty Jakub Sedláček.

Pokud by pršelo, musel by si nejspíš s sebou vzít na branku kromě pití i ručník. „Nějaký deštník, že bych to držel místo hole,“ usmíval se Sedláček. „Nevím, jestli by se vůbec hrálo,“ dodal už vážně strážce sparťanské klece.

Zajímavostí je, že na stadionu nejsou ochranné sítě, protože hlediště je podle reportéra Radiožurnálu, který je na místě, vzdálené tak třicet metrů. To znamená, že asi bude větší spotřeba puků, protože se nebudou odrážet od sítě zpátky do hřiště.

Skoro domácí prostředí

Litvínovští hokejisté si na drážďanském stadionu musí připadat jako doma. Fotbalový klub Dynamo Drážďany totiž vyznává stejné barvy – žlutou a černou.

S kulichem na masce trénoval brankář Litvínova Jaroslav Janus. Zatímco hokejisté Sparty trénovali bez světel, Litvínovu už pořadatelé světla zapnuli.

„Nevím, jestli to jsou zápasová světla, co jsme měli teď na tréninku, ale myslím si, že je dost tma. Na ledě nesmí být takové stíny. Takže věřím, že světla bude víc, protože v některých momentech puk nebyl dobře vidět. Všichni máme stejné podmínky, takže žádné výmluvy nejsou. Je to perfektní akce, všichni se na to velmi těšíme a vážíme si, že můžeme k takovému zápasu nastoupit,“ popsal Janus.

Premiérové utkání hokejové extraligy mimo Českou republiku začne na Stadionu Rudolfa Harbiga v 19.30.