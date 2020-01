Mantinely na stadionu v Drážďanech znepříjemnily práci brankářům. ‚Netrefil jsem tyčku,‘ řekl Janus

Hokejisté pražské Sparty vyhráli zápas nejvyšší české soutěže, který se hrál poprvé v zahraničí. V německých Drážďanech porazili Litvínov 3:2. Utkání pod širým nebem na fotbalovém stadionu vidělo rekordních 32 009 diváků Drážďany 7:30 5. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Litvínova Jaroslav Janus odráží střelu Davida Tomáška ze Sparty | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Souboji českých týmů předcházelo utkání druhé nejvyšší německé soutěže, ve kterém Drážďany v hustém dešti porazily lužické lišky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mantinely na stadionu v Drážďanech znepříjemnily práci brankářům. Více si poslechněte v reportáži Davida Kalvase

Odpolední počasí hráče extraligových celků pořádně vyděsilo. „Asi nejlepší dárek je, že přestalo pršet, protože v tom dešti to muselo být šílené. Docela jsme litovali kluky, když jsme viděli, jak chodili do šatny. Byli promočený,“ řekl Radiožurnálu útočník Sparty Vladimír Růžička, když těsně před extraligovým duelem pršet přestalo.

Dalším záludnostem venkovního utkání se ale společně s ostatními nevyhnul. „Led samozřejmě nebyl moc dobrý. Zase na druhou stranu, na počasí, jaké bylo, si myslím, že to bylo exkluzivní. To je samozřejmě jen v uvozovkách, protože led nebyl takový, na který jsme zvyklí,“ vysvětlil Růžička, proč hráčům často odskakoval puk z hokejek.

To mohli fanoušci vidět i přes mantinely, které byly neobvykle průhledné. „Osobně jsem to nijak nepociťoval. Spíš ty mantinely byly pružnější, puk se jinak odrážel, takže to bylo jinačí,“ prozradil litvínovský hokejista Richard Jarůšek.

To brankářům mantinely práci znepříjemnily. „Trochu jo. Člověk ztratí opěrné body a neví přesně v nepřehledných situacích, kde co je,“ řekl gólman Pražanů Matěj Machovský.

Potíže měl také jeho litvínovský kolega Jaroslav Janus. „Výběr místa v bráně, mockrát se mi stalo, že jsem netrefil tyčku. Chtěl jsem jít do zákroku, nalepit se na tyčku a podjelo mi to tam,“ přiznal Janus.

Zápas končil až po 22 hodině. To už teplota klesla k nule. „Bylo to nepříjemné. Člověk, když v nějakém oslabení nebo přesilovce chvilku seděl, trochu ztuhnul. Ale nesmíme zapomenout, že jsme přijeli pro tři body a to se nám podařilo,“ radoval se z výhry 3:2 hokejista pražské Sparty Vladimír Růžička.