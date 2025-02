Sparta má vyrovnanější tým než Pardubice. Třinec se dostává do obvyklého módu, myslí si Procházka

Pražská Sparta v aktuální sezoně porazila hlavního konkurenta v boji o čelo tabulky extraligy Pardubice už počtvrté. „Východočeši si na Pražany nevěří a Sparta má vyrovnanější tým, kdy se může spolehnout na všechny formace. Potvrzuje to právě v těžkých utkáních,“ hledá příčiny úspěchu vedoucího celku soutěže hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Dostává se Třinec postupně do vítězného módu? Co stojí za výsledkovou krizí Litvínova? Praha 10:38 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Kempný ze Sparty v souboji s pardubickým útočníkem Martinem Kautem ve šlágru 45. kola Tipsport extraligy | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Sparta v 45. kole vyhrála v Pardubicích 5:3 a v aktuální sezoně porazila Východočechy ve všech duelech. Jak se to může promítnout v pokročilejší fázi sezony a případném boji o titul?

Sparta má kompaktnější tým. Mají čtyři kvalitní formace, které se umí v utkáních prosadit. V pátek Sparta dobře vstoupila do utkání a Pardubice si na Pražany asi nevěří. I když včerejší utkání bylo rozhodně vyrovnanější než předchozí zápasy. Sparta má vyrovnanější tým, což potvrzuje v těžkých utkáních.

Kladno vyhrálo nad Libercem a Vítkovice doma podlehly Karlovým Varům, proto se ostravský celek znovu posunul na poslední místo extraligové tabulky. Situace na chvostu tabulky je velmi vyrovnaná, tak kdo bude podle vás po konci základní části nejhorším celkem?

Je ještě brzo na tip. Ještě je před týmy sedm utkání. Kladno včera skvěle zvládlo utkání v Liberci, kdy soupeře přestřílelo a zaslouženě vyhrálo 5:3. Překvapivým výsledkem je výhra Olomouce v Litvínově 2:0. Je vidět, že týmy ze spodku tabulky se rvou o každý bod. Podle mě se tato bitva rozhodně až v posledních dvou kolech.

Třinec, který je také ještě namočen do bojů o záchranu, se postupně výsledkově zvedá. Dá se počítat s tím, že se ve vyřazovací fázi znovu nakopne a bude bojovat i o titul?

Teď je momentálně rád, že se konečně dostal z úplného chvostu. Tři výhry v řadě ukazují to, že se Oceláři dali dohromady jako tým. Dostali jen tři góly za tři zápasy, což je přesně jejich styl z loňské sezony. Stačí jim dát dva góly a na to vyhrají. Takto vyhráli v Hradci i utkání proti Karlovým Varům. Třinec se dostává do svého obvyklého módu, ale že by měl být aspirantem na titul, si nyní netroufám říct. Věřím, že do předkola se dostanou, pak bude záležet na jakého soupeře narazí. Jako tým na titul zatím rozhodně nevypadají.

Litvínov na domácí půdě podlehl Olomouci 0:2 a z posledních sedmi zápasů vyhrál jen jednou. Co je jejich hlavním problémem?

Litvínov se dostal do krize, zranil se jim brankář Šimon Zajíček. Teď to vše leželo na gólmanovi Matejovi Tomkovi a najednou se brankáři nestřídali v pravidelných intervalech. Navíc Verva nedává moc gólů. Není produktivní a pokud se soupeři dobře připraví na formaci, kde hraje Ondřej a David Kaše s Nicolasem Hlavou a ostatní útoky se nepřidají, tak Litvínov prohrává.