Je to neuvědomění hráčů v jejich hlavičkách, říká ředitel Broš k neúspěchům hokejové Sparty

Angažování německého lodivoda Uweho Kruppa, bývalého hráče NHL, mělo pro Spartu znamenat obrat v lepší zítřky. Zatím ale jeho působení připomíná spíše angažmá italského trenéra Andrey Strammacioniho, který působil ve fotbalové Spartě a po sérii špatných výkonů se s ním klub rozloučil.

Trenér Krupp měl slibný začátek, se Spartou dokonce vedl ligu. Poté ale přišel útlum a v současné době Spartě patří až 10. místo.

„Je to čistě osobní zodpovědnost každého jedince a těch jedinců musí být jednadvacet. Z nich musí být každý připravený. Pokud jeden voják v bitvě netáhne, tak jsou všichni mrtví. Je až neskutečné, že ti frajeři v kabině nejsou schopní si to uvědomit. Je to čistě lidská pitomost, že se to dostalo až do téhle fáze,“ líčí hlavní problémy Sparty její sportovní ředitel Michal Broš pro Radiožurnál.

„Když jsem si to analyzoval po dlouhých bezesných nocích, tak je to čistě stupidita a nějaké neuvědomění hráčů v těch jejich hlavičkách. My jsme dostali góly po individuálních chybách, které dle mého pramení z nedostatečné koncentrace hned na začátku. Frajeři skočí na led a dávají si dvě tři střídání na to, aby se dostali do toho zápasu. Což nás v konečném důsledku stojí celý ten zápas,“ dodává ředitel a bývalý hráč klubu.

Svá slova dokládá i statistikou. Ve 31 zápasech Sparta devatenáctkrát dostala úvodní gól utkání v první třetině. Z toho hned devětkrát inkasovala už do páté minuty. Sama takhle v začátku zápasu neskórovala ani jednou.

'Polevili jsme'

„Myslím, že jsme se cítili až moc dobře. Kvůli zraněním jsme ale museli měnit formace. To musí samozřejmě i ostatní týmy, my jsme to ale museli řešit několik týdnů. A také jsme polevili. Snažili jsme se to vyrovnat nadšením a úsilím, ale dohnalo nás to,“ popisuje trenér Uwe Krupp, proč jeho tým během necelých dvou měsíců klesl z prvního až na desáté místo.

Podle Broše je ale pozice trenéra pevná. „Chceme zaútočit na tu osobní zodpovědnost každého hráče ještě více. Jedna z cest je vyndat je z nějaké komfortní zóny té jejich přípravy, na co jsou zvyklí,“ dodává s tím, že klub zároveň chystá změny v kádru.