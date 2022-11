Spartu mám rád, dohodli jsme se rychle, popsal jednání s klubem Hořava. Pomáhat mu bude Švéd

Vedení Sparty jednalo i s Václavem Varaďou, na spolupráci se ale nakonec nedohodli. Varaďa, který dovedl Třinec ke třem mistrovským titulům v řadě, smlouvu nepodepsal a tak dostal šanci Hořava.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se trenér Miloslav Hořava těší znovu na lavičku hokejové Sparty

„Všechno se seběhlo hrozně rychle, vůbec jsem s tím nepočítal. Bylo rozhodnuto, že se řeší detaily s Václavem Varaďou a dnes mě kontaktovali, jestli bych mohl přijet do Prahy a tam jsme se celkem rychle domluvili,“ řekl Radiožurnálu Sport Hořava.

Moc dlouho se Hořava nad nabídkou nerozmýšlel. „Spartu mám rád, byl jsem tam něco přes dva roky, ale láká mě na tom to, jestli jsme společně s hráči schopní na tom zapracovat a zlepšit se.“

A možná i fakt, že Hořava ve Spartě už působil, byl rozhodujícím ve výběru vedení na pozici trenéra.

Volba číslo jedna

Sportovní ředitel Petr Ton dokonce na klubovém webu uvedl, že Hořava byl od začátku volbou číslo jedna. „Týmu věříme, ten byl úspěšný a z 90 procent je stejný. Myslíme si, že tohle spojení je pro danou chvíli vhodnější.“

Petr Ton povede Spartu ve středu v Třinci a to ještě s manažerem Jaroslavem Hlinkou. Hořava zažije obnovenou premiéru na střídačce Sparty v pátek Karlových Varech. Hořava

Radiožurnálu Sport také přiznal, kdo bude jeho asistentem. „S největší pravděpodobností, ale nenazýval bych ho asistentem, bude to můj kolega, Hans Wallson. Je to Švéd z Skelleftea, byl velice úspěšný, byl několikrát nejlepším trenérem Švédska a pět let v řadě byl také ve finále švédské hokejové ligy a dvakrát ji vyhrál.“

Miloslav Hořava bude trénovat tým, který v extralize prohrál pět zápasů za sebou a tři body za výhru v základní hrací době získal naposledy 14. října na ledě Kladna.