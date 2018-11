‚Musíme dát rychle hlavu nahoru.‘ Sparťanským hokejistům se po reprezentační pauze přestalo dařit

První krizový moment sezóny zažívají hokejisté pražské Sparty. Po reprezentační přestávce prohráli oba zápasy a to dokonce s týmy z konce tabulky. Inkasovali v nich deset gólů a páteční výbuch 0:5 v 19. kole v Chomutově nepřešli mávnutím ruky. Naopak. Mužstvo se po utkání na půl hodiny zavřelo v šatně. Chomutov 7:46 17. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj před Matějem Machovským při zápase Sparty proti Chomutovu | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Dostali jsme za vyučenou. Trenér k nám mluvil už v závěru. Museli jsme si k tomu říct sami, takhle to nejde,“ řekl po debaklu útočník Sparty Petr Kumstát. Pozápasová debata probíhala v klidu. Řev nebo rány do dveří se z kabiny Pražanů neozývaly.

„Chceme myslet pozitivně. Po repre pauze jsme nastoupili, že už se s tím asi nemůže nic stát, že nám to půjde jako před pauzou. Musíme být pokorní, protože spoustu výsledku jsme si uhráli výborným gólmanem, trpělivou hrou a nasazením. Musíme dát rychle hlavu nahoru,“ burcoval zkušený hokejista.

Reprezentační přestávka Spartě, která se ale stále drží na druhém místě, evidentně ublížila. Před ní prohrála jen dva z devíti zápasů. Teď padla dvakrát za tři dny.

„Trénovali jsme jako každý jiný tým. Že bychom dělali něco jiného v reprezentační pauze, bych si nijak nepřipouštěl,“ myslí si Kumstát.

Trenér Sparty Uwe Krupp sází na hru na čtyři útoky, všichni hráči dostávají na ledě přibližně stejný prostor. Důraz na týmovost kladl i Petr Kumstát.

„V šatně jsme si hned řekli, že jsme všichni úplně stejní a každý do toho musí dát to, jakou v tom týmu má roli. Věřím, že se dáme do kupy. S kluky máme výbornou partu, takže každý k tomu může říct svoje,“ popisuje Kumstát.

Jestli slova hokejistů Sparty padnou na úrodnou půdu, bude jasno v neděli večer po jejich domácím zápase s Olomoucí.