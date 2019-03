Krupp zůstává trenérem hokejové Sparty. ‚Jiné varianty nejsou na stole,‘ vysvětluje manažer Broš

Německý kouč Uwe Krupp v první sezoně na lavičce hokejové Sparty klub do čtvrtfinále extraligového play-off nedovedl. Se svým týmem skončil v předkole, protože Sparta nestačila na Vítkovice. I když v první polovině dvouletého kontraktu Krupp v pražském celku moc úspěšný nebyl, bude koučovat sparťanské hokejisty i v příští sezoně. Praha 12:40 19. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Sparty Uwe Krupp a manažer Michal Broš | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Uwe má smlouvu na příští sezonu,“ říká Michal Broš sportovní manažer Sparty a v tu chvíli se na setkání s novináři dožaduje kouč Uwe Krupp překládání od asistenta Jaroslava Nedvěda.

První výhru Komety ve čtvrtfinále zařídil Orsava. ‚Mají staré hráče, nemůžou to vydržet,‘ věří v Hradci Číst článek

„Tím bych za to asi dal tečku. Jednání o jiných variantách nejsou na pořadu dne,“ pokračuje Broš, který se v roce 2000 podílel na zisku prvního sparťanského titulu.

Teď už se o to samé snaží převážně z kanceláře v Holešovicích a musí vysvětlovat, proč se vedení klubu rozhodlo dát Kruppovi důvěru i pro příští ročník, i když letos nesplnil cíl a neprošel se svými svěřenci alespoň do čtvrtfinále

„Všichni jsme věřili a doufali, že on bude jedním z dílků, které káru pomůžou posunout minimálně o jedno kolo dál. Nesplnil to, ale nesplnili jsme to nikdo,“ nezbavuje se ani sám Broš osobní zodpovědnosti.

To on totiž před sezonou kádr skládal. „Měli jsme na mnohem víc, nicméně si nemyslím, že by bylo dobré rozbít něco, co jsme budovali. Máme mladý tým, který má kvalitu a potenciál. Uwe za sebou má kariéru, kde všechny týmy, ke kterým přišel, byly sezonu od sezonu lepší,“ vysvětluje Michal Broš, proč má Němec stále jeho důvěru.

‚Všichni neseme zodpovědnost‘

Letos ale pro Spartu sezona skončila už v předkole, když prohrála 1:3 na zápasy s Vítkovicemi.

„Nikdo není šťastný z toho, jak tahle sezona skončila. Všichni za to neseme zodpovědnost. A všichni také musíme v příští sezoně odvést lepší práci a posunout se na vyšší úroveň, ať jde o hráče, trenéry, management klubu či majitele,“ přiznává jeden ze tří německých vítězů Stanley Cupu, kterému se to povedlo v dresu Colorada.

Trenérskou kariéru zahájil u národního týmu své vlasti, a než se pak přes angažmá třeba v Berlíně dostal do Prahy, kde má před sebou druhou sezonu na lavičce Sparty, která čeká na domácí titul od roku 2007.