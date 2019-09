Nebyla to taková divočina, jako přechozí dva zápasy. Jsme rádi, že jsme to otočili, řekl Sparťan Říčka

„Nebyla to taková divočina, jako přechozí dva zápasy, a jsme rádi, že se nám to podařilo otočit. Když dostaneme každý zápas dva góly, tak si myslím, že víc než dva góly dáme, takže budeme vyhrávat. Bylo jasné, že to takhle nebude celou sezonu. Předtím ty zápasy byly hodně divoké, až extrémně a to nám tam spadlo všechno – i soupeřům -, takže pro diváky to bylo super, ale bylo jasné, že další zápasy se dají do normálního stavu,“ prohlásil na Radiožurnálu po výhře 4:2 nad Třincem hokejista Sparty Robert Říčka.

Pražané po předchozích dvou duelech, ve kterých vstřelili ale i dostali shodně dohromady 14 gólů, hodně zapracovali na obraně. Stejně jako s Plzní a v Liberci ale znovu nabídli fanouškům dramatickou zápletku s obratem ve skóre. Na začátku druhé třetiny totiž o dva góly prohrávali.

„Doufám, že nastanou i klidnější zápasy, že budeme vést a pohlídáme si to do konce, než tyhle šílené obraty. Ale bereme tři body, takže jsme rádi,“ řekl sparťanský útočník Jan Buchtele.

Ten po únorovém zranění kolene poprvé odehrál celý zápas. „Fyzicky docela dobré. Samozřejmě nějaká herní jistota a situace tomu ještě chybí. Doufám, že se v každém zápase budu zlepšovat a bude to zase lepší a lepší a budu předvádět svoji hru,“ doufá Jan Buchtele. Toho stejně jako další hokejisty Sparty čeká po výhře nad Třincem série šesti venkovních duelů.