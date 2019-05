Růžička mladší přestupuje do Sparty. ‚Ne všechny reakce budou kladné,‘ tuší manažer Broš

Hokejista Vladimír Růžička mladší bude hrát v nové extraligové sezóně za Spartu. Syn kapitána olympijských vítězů z Nagana vyrůstal na Slavii, teď bude oblékat dres městského rivala. Sportovní manažer Sparty Michal Broš v rozhovoru pro Radiožurnál doufá, že fanoušci Vladimíra Růžičku mladšího přijmou. Praha 10:08 1. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manažer Sparty Michal Broš a trenér Uwe Krupp | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Ve Spartě podepsal smlouvu Vladimír Růžička mladší. Nebojíte se reakce fanoušků?

Uvědomuji si, že je to hodně kontroverzní téma, na druhou stranu jsem ve sportu zažil x kontroverzních přestupů, to se stává. Očekávám, že ne všechny reakce budou kladné, ale věřím, že Růža svými výkony na ledě všechny negativní hlasy překřičí a stane se oblíbenou součástí sparťanského týmu.

Je vůbec možné, aby se syn slávistické ikony stal „oblíbenou součástí“ Sparty?

Jednoduché to nebude, ale celá veřejnost vnímá složitý vztah mezi otcem a synem. Osobně to beru tak, že nevnímám tátu Růžičku jako syna Růžičku. Samozřejmě vyrůstal na Slavii a prošli spolu spoustu týmů, ale já jsem s ním ani jako aktivní sparťan neměl nějaký problém ve stylu, že by se vyjadřoval negativně vůči Spartě.

Beru to tak, že je to zkušený hokejista, který i díky tomu, že ho trénoval táta, bude odolný a mentálně připravený na tenhle složitý okamžik, aby se zařadil mezi lídry na Spartě. Zažil období slávy, byl v týmech, které vyhrávaly tituly. Ví, co obnáší být nahoře i na druhé straně. To jsou indicie, které mě nutí věřit, že to byl dobrý tah.

Petr Kumstát ukončil kariéru. Jak je to s dalšími staršími hráči, třeba Lukášem Pechem nebo Jaroslavem Hlinkou?

Na veřejnost už se dostalo, že jsme s Lukášem Pechem prodloužili smlouvu o dva roky. Co se týče Jardy Hlinky, už vloni jsme si podali ruce, poděkovali si a popřáli hodně štěstí. Za Spartu jsem se s ním rozloučil s tím, že nepočítáme, že by byl členem kádru pro příští sezonu. Ale viděli jsme, že stát se může cokoli a v určitých chvílích nám hodně pomohl. V tuhle chvíli je to ale tak, že jeho poslední zápas byl s Vítkovicemi.

Ve Spartě skončili útočníci Klimek a Beran. Kdo je kromě Vladimíra Růžičky mladšího nahradí?

Podepsali jsme smlouvu s Davidem Stachem z Plzně, od kterého si slibujeme, že se stane jedním z důležitých útočníků naší mladé sestavy. Z mého pohledu je to jeden z nejinteligentnějších a nejkreativnějších centrů nebo křídel v extralize, co byl zrovna na trhu. Je to hráč, který je svými ofenzivními nápady schopný ze svých spoluhráčů udělat lepší hráče.

Zmínil bych i Matúše Sukeľa ze Slovanu Bratislava. Je to mladý hráč schopný hrát centra i křídlo, je ohromně pracovitý a bruslivý. Nevypustí jediný souboj, přitom je ohromně šikovný a podle mě má velkou budoucnost a potenciál ke zlepšení. Podepsali jsme i smlouvu s Davidem Dvořáčkem. Některé sezony strávil v druhé nejvyšší soutěži, kde dlouhodobě patřil mezi top hráče. Vždycky, když jsme potřebovali, ochotně přijel a na ledě vypustil duši. Teď jsme se rozhodli s ním podepsat kontrakt, aby mohl dokázat, že patří do prvního týmu.

