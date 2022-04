Emoce v hledišti, diváci házeli na třinecké hráče předměty. ‚Tohle tady nechceme,‘ vzkázal Řepík

Hokejisté Třince vyhráli na ledě pražské Sparty 3:2 a ve finále play-off se ujali vedení 2:1 na zápasy. Byla to parádní podívaná před nejvyšší návštěvou sezony, 17 220 diváků vytvořilo v O2 aréně vynikající atmosféru. Jenže v závěru se někteří z nich postarali o přerušení utkání. Zaházeli plochu kelímky a láhvemi a kanonáda z tribun zamířila i na střídačku hostujícího Třince. Praha 10:12 23. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hromadná bitka v zápase Sparta - Třinec | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Milan Doudera dostal desetikorunou do tváře. My jako trenéři jsme se snažili blokovat vhozené předměty. Tohle by se stávat nemělo,“ popisoval Radiožurnálu situaci ze závěru utkání trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Plekanec přispěl pěti body k vysoké výhře Kladna nad Jihlavou, Rytíři jsou blízko záchrany v extralize Číst článek

V jednu chvíli, kdy obránce Milan Doudera ležel na zemi a držel se po zásahu mincí za krvavou ránu na obličeji, se zdálo, že Třinec opustí hráčskou lavici a zamíří do kabin.

„To ne, my to chtěli dohrát, nic takového se nechystalo. Naopak když přijel rozhodčí, tak mu Venca Varaďa podle mě říkal, že to chceme dohrát,“ říkal třinecký útočník Andrej Nestrašil.

Chování diváků odsoudili i zástupci Sparty v čele s kapitánem Michalem Řepíkem. „Bohužel, fanoušci to vypjaté utkání neunesli. Tohle k tomu nepatří, nechceme to tady. Doufám, že už se nic takového opakovat nebude,“ řekl.

„Měli by posílit ostrahu, hlídal to jen jeden pán, který se ještě naschvál koukal na druhou stranu, když někdo něco hodil. Byly emoce v hráčích i u diváků, ale nějak bych to nedramatizoval, je to finále,“ bral nakonec situaci s nadhledem Varaďa, který před novináře přišel jen v košili. Sako už v tu chvíli totiž sušil v šatně.

Finálová série totiž pokračuje čtvrtým zápasem v O2 aréně už v sobotu od 17.00.