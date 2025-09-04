Sparta v Lize mistrů udolala švédského mistra. Luleu porazila 2:1 po nájezdech

Hokejisté pražské Sparty zvítězili v Lize mistrů v Chomutově nad úřadujícím švédským šampionem Lulea HF 2:1 po samostatných nájezdech a připsali si ve třetím utkání druhou výhru. V rozstřelu rozhodl jako jediný úspěšný exekutor kapitán Filip Chlapík. V sobotu od 15.30 přivítá Sparta opět v Chomutově další švédský celek Frölundu.

Chomutov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Sparťanský útočník Filip Chlapík rozhodl o výhře Sparty v nájezdech

Sparťanský útočník Filip Chlapík rozhodl o výhře Sparty v nájezdech | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Už po 73 sekundách nabídnul Lulee přesilovou hru faulem Chlapík a brankáři Jakubu Kovářovi pomohla po střele Pontuse Andreassona tyč. Po návratu z trestné lavice Chlapík ujel, ale na gólmana Matteuse Warda nevyzrál. Sparta se neprosadila při dvou trestech Oscara Engsunda.

Po 107 vteřinách druhé části se Sparta radovala z vedení. Po přihrávce Michaela Špačka se trefil z pravého kruhu obránce Jakub Krejčík. V 25. minutě se v přesilové hře za špatné střídaní Pražanů prosadil Anton Levtchi a vyrovnal. Vrátit Spartě náskok mohl Chlapík, ale nezužitkoval ani další únik. Sparta potom odolala při trestu Adama Rašky, který v barvách Sparty debutoval po příchodu z farmy Minnesoty v Iowě.

Nájezdy rozhodl Chlapík

Ve třetí třetině se Lulea ubránila při vyloučení Edvina Hammarlunda. V 52. minutě pomohla Wardovi tyč po střele Nikka Seppäläho a Sparta nevyužila ani další přesilovku při pobytu Kaspera Kotkansala na trestné lavici. Tým kouče Pavla Grosse neproměnil ani tlak při trestu Levtchiho v prodloužení.

V nájezdech se prosadil jako jediný Chlapík a Sparta navázala na úvodní vítězství v Klagenfurtu z minulého týdne. Následně prohrála na ledě norského Storhamaru 2:4.

Hokejová Liga mistrů v Chomutově:

HC Sparta Praha - Lulea HF 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Krejčík (M. Špaček, Chlapík), rozhodující sam. nájezd Chlapík - 25. Levtchi (Liedes). Rozhodčí: Květoň, Pražák - Šimánek, Lhotský (všichni ČR). Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 2638.

Sestava Sparty: Jakub Kovář - Irving, Mašín, Pysyk, Krejčík, M. Seppälä, Sirota, N. Seppälä - Řepík, Shore, Hyka - Chlapík, M. Špaček, Dzierkals - P. Kousal, R. Horák, K. Hrabík - M. Vitouch, D. Vitouch, Raška. Trenér: Gross.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Hokej

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme