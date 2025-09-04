Sparta v Lize mistrů udolala švédského mistra. Luleu porazila 2:1 po nájezdech
Hokejisté pražské Sparty zvítězili v Lize mistrů v Chomutově nad úřadujícím švédským šampionem Lulea HF 2:1 po samostatných nájezdech a připsali si ve třetím utkání druhou výhru. V rozstřelu rozhodl jako jediný úspěšný exekutor kapitán Filip Chlapík. V sobotu od 15.30 přivítá Sparta opět v Chomutově další švédský celek Frölundu.
Už po 73 sekundách nabídnul Lulee přesilovou hru faulem Chlapík a brankáři Jakubu Kovářovi pomohla po střele Pontuse Andreassona tyč. Po návratu z trestné lavice Chlapík ujel, ale na gólmana Matteuse Warda nevyzrál. Sparta se neprosadila při dvou trestech Oscara Engsunda.
Po 107 vteřinách druhé části se Sparta radovala z vedení. Po přihrávce Michaela Špačka se trefil z pravého kruhu obránce Jakub Krejčík. V 25. minutě se v přesilové hře za špatné střídaní Pražanů prosadil Anton Levtchi a vyrovnal. Vrátit Spartě náskok mohl Chlapík, ale nezužitkoval ani další únik. Sparta potom odolala při trestu Adama Rašky, který v barvách Sparty debutoval po příchodu z farmy Minnesoty v Iowě.
Nájezdy rozhodl Chlapík
Ve třetí třetině se Lulea ubránila při vyloučení Edvina Hammarlunda. V 52. minutě pomohla Wardovi tyč po střele Nikka Seppäläho a Sparta nevyužila ani další přesilovku při pobytu Kaspera Kotkansala na trestné lavici. Tým kouče Pavla Grosse neproměnil ani tlak při trestu Levtchiho v prodloužení.
V nájezdech se prosadil jako jediný Chlapík a Sparta navázala na úvodní vítězství v Klagenfurtu z minulého týdne. Následně prohrála na ledě norského Storhamaru 2:4.
Hokejová Liga mistrů v Chomutově:
HC Sparta Praha - Lulea HF 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 22. Krejčík (M. Špaček, Chlapík), rozhodující sam. nájezd Chlapík - 25. Levtchi (Liedes). Rozhodčí: Květoň, Pražák - Šimánek, Lhotský (všichni ČR). Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 2638.
Sestava Sparty: Jakub Kovář - Irving, Mašín, Pysyk, Krejčík, M. Seppälä, Sirota, N. Seppälä - Řepík, Shore, Hyka - Chlapík, M. Špaček, Dzierkals - P. Kousal, R. Horák, K. Hrabík - M. Vitouch, D. Vitouch, Raška. Trenér: Gross.